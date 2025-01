Piloto e menina passaram noite em mata após queda de helicóptero em SP

Únicos sobreviventes de uma queda de helicóptero em Caieiras (SP), piloto e criança passaram a noite em região de mata aguardando por socorro. O acionamento para busca da aeronave aconteceu às 23h28, mas as equipes só conseguiram visibilidade após o nascer do sol, na manhã desta sexta-feira.

O que aconteceu

Primeiro a ser encontrado, o piloto informou aos policiais militares a localização da menina de 11 anos. A informação foi dada pelo 3º Sargento Pelegrini, do Helicóptero Águia, à TV Globo.

Aos policiais, o piloto contou que os dois deixaram a aeronave logo após o acidente e tentaram sair da região de mata, mas não conseguiram. O local onde a aeronave caiu, no morro do Tico Tico, é de difícil acesso, no meio da mata fechada.

O piloto disse que logo após o acidente ele, juntamente com a menina, tentou sair da área de mata porque ele e ela conseguiam se locoomover. Mas como o local é de difícil acesso, eles não conseguiram sair.

3º Sargento Pelegrini à TV Globo

Pais da criança que sobreviveu morreram. Os corpos deles foram retirados de dentro da aeronave ainda na manhã desta sexta-feira (17), segundo a Defesa Civil.

Avião caiu com quatro pessoas a bordo

Quatro pessoas estavam na aeronave de modelo EC130 B4 e matrícula PRWVT, que saiu do Aeroporto do Campo de Marte em sentido à cidade de Americana. A informação é da Defesa Civil de São Paulo.

Piloto e uma passageira de 11 anos de foram retirados separadamente da área de mata com vida. Os nomes deles não foram divulgados.

Outros dois passageiros adultos, pais da menina, morreram na aeronave. Eles foram identificados como André Feldman e Juliana Feldman, CEO de uma empresa de apostas e empresária. Os dois são de Americana (SP), cidade para qual helicóptero seguia no momento da queda.

Fabricado em 2001, helicóptero pertencia à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA. Ele não tinha autorização para táxi aéreo, mas tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo o Registro Aéreo Brasileiro.

Chamado para os bombeiros aconteceu às 23h28, após sinal de GPS do helicóptero ser perdido, e chovia forte em São Paulo no momento do acidente. O socorro só foi feito pela manhã, quando houve visibilidade para fazer buscas.Não há informações sobre o que causou a queda do helicóptero até o momento.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que enviou um helicóptero para ajudar na missão de resgate das vítimas. O órgão também informou que investiga o caso.