'Fiquei um mês sem acnes só usando esse sabonete de rosto'

Nunca tive acnes nem pele oleosa. Apenas quando comecei a tratar a Síndrome do Ovário Policístico, com mais de 30 anos, que senti os efeitos da oleosidade na pele e no cabelo. E um sabonete líquido me ajudou a passar o mês todo sem sinal de espinha na pele.

Eu já estava usando sabonete, hidratantes e sérum com ácido glicólico quando passei a usar diariamente o Neutrogena Gel de Limpeza Facial Purified Skin. Durante o mês de dezembro, parei com tudo. Usava-o apenas uma vez ao dia para lavar o rosto - e protetor solar quando me expunha ao sol.

Tanto a minha ginecologista quanto a minha dermatologista me disseram que seria difícil evitar eventuais erupções—e elas vieram aos montes. Alguns produtos ajudaram, sim. Mas há mais de dois anos não passava um mês todo sem ter acnes, só consegui isso com ele.

A dermatologista Elisete Crocco, coordenadora dos Ambulatórios de Acne e Cosmiatria da Clínica de Dermatologia da Santa Casa, em São Paulo, explica que esse ácido ajuda a deixar a pele mais homogênea, por isso é usado para tratamento de acnes e para clareamento:

Melhora a produção de colágeno, é bom para pele oleosa e para quem tem distúrbios de pigmentação. Mas deve ser evitado em gestantes durante o primeiro trimestre e pacientes com pele sensível ou com rosácea.

O que eu achei

Deixa a pele seca. No meu caso, o dia todo. Sempre lavo o rosto com sabonete facial na hora do banho, antes do meu skincare. Com o uso deste, acordava com a pele bem seca ainda. Para não exagerar, às vezes, usava um sabonete mais leve pela manhã. Em outras, nem isso. Só repetia a lavagem no final do dia.

Evitou a aparição de acnes. O resultado, para mim, foi impressionante: mesmo em um mês de calor, em que a nossa pele fica naturalmente mais oleosa, não tive nenhuma acne - usando o produto diariamente, uma vez ao dia. Completei meu ciclo menstrual inteiro usando o sabonete sem surpresas.

Rende muito. É necessário apenas um pump do produto para conseguir lavar o rosto todo, com muita espuma.

Quantidade de produto com um pump do Neutrogena Gel de Limpeza Facial Purified Skin Imagem: Rafaela Polo/UOL

É refrescante. Ele tem um toque de mentol. Quando o aplicamos na pele, dá para sentir aquele frescor imediato. É uma ótima pedida para o calor.

Pontos de atenção

Não é ideal para pele sensível. Após o uso, meu rosto sempre fica bastante avermelhado por uns cinco minutos - principalmente em torno do nariz e no contorno do cabelo —minha pele não é sensível. Passa rápido e não causa coceira, mas se você já sabe que tem esse problema, é melhor evitar.

Preço. Existem produtos no mercado com ácido glicólico mais baratos do que esse sabonete. Só não posso garantir que o efeito será o mesmo.

Quem pode gostar?

Pessoas com pele oleosa e que estão sofrendo com a aparição de acnes, assim como eu, podem se beneficiar dos efeitos do produto. Como disse anteriormente, fez uma grande diferença para mim após um mês contínuo de uso.

Contudo, é importante lembrar que é preciso consultar a sua dermatologista para ter certeza que esse é o produto - e principio ativo - ideal para ser usado em seu rosto.

