LG apresenta caixas de som XBOOM assinadas por will.I.am para enfrentar JBL

Durante a CES 2025, a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece esta semana em Las Vegas (EUA), a LG anunciou uma parceria com o cantor will.I.am, conhecido por seu trabalho na banda Black Eyed Peas. Ele assina uma nova linha de caixas de som Bluetooth com recursos de IA, que chegam para bater de frente com produtos da JBL.

Segundo a empresa, o músico foi o "arquiteto da experiência", calibrando os produtos para chegar a sua assinatura sonora exclusiva. Podemos esperar um áudio bem equilibrado e mais "quente". Ele também participou da concepção do design, trazendo elementos da cultura pop, especialmente a "sneaker culture".

A linha "xboom by will.i.am" inclui três caixas de som (Bounce, Grab e Stage 301) e também um fone de ouvido. Valores ainda não foram relevados, mas todos os produtos devem chegar ao Brasil ainda este ano.

"Hoje não existe uma marca para competir com a JBL no país. A única marca que pode fazer isso é a LG. Vamos trabalhar muito forte nessa linha", disse Daniel Song, presidente da LG no Brasil e América Latina, em entrevista ao Guia de Compras UOL.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Os modelos

xboom Bounce: o destaque da linha, portátil, com visual estiloso e som potente. O nome remete aos dois radiadores passivos (os círculos na parte superior), que atuam nos graves e saltam e se iluminam no ritmo da música. Também tem uma alça para ser carregada ou pendurada. Tem resistência IP67 a água e poeira e padrão militar 810G. A bateria dura até 30 horas.

xboom Grab: a mais compacta, para ser levada a qualquer lugar. Com formato cilíndrico, similar ao da JBL Flip 6, pode ser usada em diversas posições (em pé, deitado de lado ou até em porta-garrafas de uma bicicleta). Vem com tiras elásticas que, além da parte estética, servem para prender a caixa em outros lugares, inclusive no braço de alguém. Tem resistência IP67 a água e poeira e padrão militar 810G. A bateria dura até 20 horas.

Modelos Grab (esq.) e Bounce (dir.) Imagem: Marcella Duarte/UOL

xboom Stage 301: a mais potente e robusta, para uma experiência profissional de áudio. Pensada para uso em espaços maiores, eventos e karaokês. "Eu tenho uma grande conexão emocional com esta aqui", disse will.I.am em evento com jornalistas brasileiros durante a CES. Inclui um woofer de 6,5 polegadas e dois drivers de 2,5, para um áudio mais encorpado. Tem resistência IPX4; a bateria dura até 11 horas e é substituível, para maior durabilidade.

xboom Buds: fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo e drivers de grafeno — além de leves e finos, conseguem proporcionar um som mais puro e com graves potentes. Com design "bolinha" e ponteiras de silicone com um ganchinho, é confortável e estável na orelha. Tem resistência à água IPX4 e a bateria tem autonomia de até 30 horas, incluindo a da caixa.

will.i.am em apresentação dos produtos durante a CES 2025 Imagem: Marcella Duarte/UOL

Inteligência artificial

Os produtos "xboom by will.i.am" foram desenvolvidos com recursos avançados de IA:

AI Sound : analisa o conteúdo que está sendo reproduzido e ajusta automaticamente o áudio, para destacar melodia, ritmo ou voz

: analisa o conteúdo que está sendo reproduzido e ajusta automaticamente o áudio, para destacar melodia, ritmo ou voz AI Calibration : reconhece o ambiente a adapta o som a ele, preenchendo melhor o espaço, seja fechado ou aberto

: reconhece o ambiente a adapta o som a ele, preenchendo melhor o espaço, seja fechado ou aberto AI Lighting : sincroniza as luzes dos alto-falantes ao ritmo da música

: sincroniza as luzes dos alto-falantes ao ritmo da música RAiDiO.FYI: novo botão para acesso rápido à RAiDiO.FYI, uma série de estações de rádio com um apresentador virtual que interage com o ouvinte. A plataforma foi criada pelo próprio will.I.am, que é o fundador do app de comunicação FYI.

"Não é sobre duplicar o que já existe, é reimaginar o que uma caixa de som deve ser. Esta colaboração da LG com a FYI pode ser resumida em uma palavras: abracadabra", disse o cantor em apresentação aos jornalistas.

Caixas de som em oferta

Enquanto as novidades não chegam ao Brasil, separamos alguns modelos portáteis da atual linha XBOOM com descontos.

*a jornalista viajou a convite da LG