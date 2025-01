Forte terremoto atinge Japão e país emite alerta para tsunami

Um alerta de tsunami foi emitido para cidades do Japão após um terremoto ser registrado nesta segunda-feira (13).

O que aconteceu

Tremor aconteceu às 21h19 no horário local (9h19 no horário de Brasília) e teve medida preliminar de 6,9 graus na Escala Richter. Segundo a agência de notícias japonesa NHK, o tremor aconteceu no mar Hyuga, que faz parte do Oceano Pacífico, em profundidade de 30 quilômetros.

Alerta de tsunami foi emitido para a Miyazaki e Kochi, que ficam perto do epicentro do terremoto. A orientação é de que moradores dessas duas províncias se afastem da área costeira e de rios.

Ondas de 20 centímetros atingiram Miyazaki e a previsão é de que elas cheguem a um metro de altura. Segundo a NHK, o porto de Miyazaki foi atingido às 21h48 e a cidade de Tosashimizu, em Kochi, por uma onda de 10 centímetros. Apesar do tamanho "pequeno", das ondas, as autoridades alertaram para o risco de aumento na altura das ondas e instabilidade na maré nas próximas horas. Moradores devem evitar a costa enquanto os alertas estiverem em vigor.

Outras cidades receberam alerta para aumento do nível do mar. Elas são: Wakayama, Hiroshima, Tokushima, Ehime, Kagoshima, Tanegashima, Yakushima, ilhas Amami e ilhas Tokara. Nesses locais, não há previsão de destruição pelo aumento da água.

Danos estruturais causados pelo terremoto não foram medidos até o momento. Segundo a agência Associated Press, nenhuma planta nuclear foi afetada pelo tremor. O Japão, localizado no círculo de fogo do pacífico, convive com terremotos frequentemente. O mais forte deles já registrado na história recente, em março de 2011, teve magnitude de 9,1 graus e deixou 19,7 mil pessoas mortas.