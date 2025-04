Governo lança sistema gratuito de RG para cães e gatos; veja como funciona

O presidente Lula (PT) e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinaram hoje o decreto que cria o ProPatinhas, Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.

O que aconteceu

ProPatinhas quer promover o controle populacional ético de cães e gatos. O objetivo é estimular a guarda responsável e o combate ao abandono de animais e os casos de maus-tratos.

SinPatinhas faz parte do programa. Tutores, ONGs, estados e municípios podem começar a cadastrar hoje os animais no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos pelo site sinpatinhas.mma.gov.br. O cadastro é feito por meio do login Gov.br.

Registro é voluntário e gratuito. Não haverá qualquer cobrança de taxa pelo cadastro, ao contrário do que disseram publicações enganosas nas redes sociais. Também não haverá penalidade para o tutor que não quiser cadastrar seus bichinhos. Ou seja: a adesão ao programa é opcional.

Cadastro gera número de RG e QR Code para colocar na coleira. Em caso de perda, por exemplo, qualquer pessoa pode escanear o QR Code da coleira e ajudar o animal a voltar para casa.

Tutores cadastrados receberão informações relevantes. Eles serão informados sobre campanhas públicas de castração, vacinação e microchipagem nas suas regiões, diz o governo. Além disso, a base única nacional vai ajudar na criação de políticas públicas de cuidado animal e na prevenção de zoonoses, doenças que podem ser transmitidas de animais para seres humanos.

Brasil tem mais de 62 milhões de cães e 30 milhões de gatos. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, 35% desses animais vivem nas ruas ou em abrigos. "O controle populacional ético de cães e gatos, por meio da castração dos animais, é uma demanda inadiável", diz o governo. "O sistema também permitirá identificar rapidamente animais perdidos e responsabilizar aqueles que abandonarem animais de forma criminosa."

Como fazer o RG Pet

1. Entre no site sinpatinhas.mma.gov.br e faça o login com a sua conta gov.br;

Sistema Sinpatinhas para cadastro de cães e gatos Imagem: Reprodução

2. Preencha seus dados pessoais;

3. Preencha os dados do seu animal: nome, data de nascimento, espécie, cor, sexo, se é castrado ou microchipado, e o seu estado e município;

Tela de cadastro do animal no Sinpatinhas, sistema do governo federal para registrar cães e gatos Imagem: Reprodução

4. Envie uma foto para o RG Pet: o seu animal deve estar de frente, e a imagem deve mostrar mais a cara do que o corpo;

Tela de envio de foto do animal no Sinpatinhas, sistema para cadastro de cães e gatos do governo federal Imagem: Reprodução

5. Documento é emitido imediatamente, sem custo, e QR Code pode ser impresso para colocar na coleira do animal. A adesão ao programa é voluntária. Ou seja, não há penalidade para quem não quiser fazer parte.