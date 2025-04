Empresas de chips engatam nova queda e limitam ganhos da Bolsa dos EUA

Do UOL, em São Paulo (SP)

A restrição imposta pelo governo dos EUA à exportação dos chips AI H20 para a China mantém o pessimismo entre as fabricantes de chips listadas nas Bolsas norte-americanas. As quedas impedem ganhos expressivos dos mercados, apesar do avanço das big techs.

O que aconteceu

Bolsas dos EUA caminham com rumo indefinido. Após desabarem mais de 3% ontem, os papéis da Nasdaq, Bolsa formada pelas ações relacionadas à tecnologia, têm leve recuperação. O índice apresenta alta de 0,46% às 10h52. O movimento é acompanhado pelo S&P 500 (+0,57%. Dow Jones, por sua vez, recua 1,29%.

Fabricantes de chips permanecem no vermelho. Principal afetada pela limitação de Trump, a Nvidia recua 1,45%, após desabar mais de 6% no último pregão. Também operam no campo negativo a Intel (-1,72%), a AMD (-0,1%) e a Broadcom (0,43%).

Avanço das gigantes de tecnologia não ajuda. O cenário adverso enfrentado pelos mercados dos EUA não é impedido nem mesmo pelas variações positivas da Apple (+0,96%), da Microsoft (+0,73%), da Amazon (+1,14%), da Alphabet, dona do Google (+0,37%) e da Meta, responsável pelo Facebook e Instagram (+0,13%).

Alta ainda não reverte perdas com o "tarifaço". Desde anúncio das tarifas de importação pelos Estados Unidos, as ações da Apple, Amazon, Meta, Tesla e Dell já derreteram mais de 10%. O derretimento atinge também as ações das fabricantes de chip Intel (-12,51%) e AMD (-14,15%).