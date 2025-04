UnitedHealth tem resultado abaixo do esperado e reduz previsão para o ano, ação despenca

Por Sriparna Roy e Bhanvi Satija

(Reuters) - A companhia norte-americana de seguro saúde UnitedHealth Group surpreendeu investidores nesta quinta-feira com o que seu presidente-executivo disse ser um resultado trimestral abaixo do esperado "incomum e inaceitável". A empresa ainda reduziu perspectiva de resultados para o ano citando custos médicos mais altos do que a expectativa.

As ações da empresa, que já foi controladora da Amil no Brasil, despencavam quase 19% no final desta manhã em Nova York, puxando outros papéis do setor para baixo.

O resultado e a previsão fizeram com que investidores vendessem ações da companhia, pois esperavam que a seguradora mantivesse sua perspectiva de desempenho no ano com base na expectativa de que a demanda por serviços médicos seria semelhante ao nível verificado em 2024.

A UnitedHealth teve receita de US$109,6 bilhões para o trimestre, abaixo das expectativas de US$111,6 bilhões, e lucro por ação de US$7,20, também menor que o esperado.

"O UnitedHealth Group cresceu para atender a um número maior de pessoas de forma mais abrangente, mas não teve um desempenho à altura de nossas expectativas, e estamos enfrentando agressivamente esses desafios para nos posicionar bem para os próximos anos", disse o presidente-executivo, Andrew Witty, em comunicado.

O setor de seguro-saúde dos EUA tem enfrentado um aumento de custos desde meados de 2023, devido a um crescimento na demanda por serviços sob os planos Medicare apoiados pelo governo do país.

A UnitedHealth disse que os custos de atendimento da divisão Medicare Advantage aumentaram mais do que o esperado no final do trimestre, liderados por serviços médicos e ambulatoriais. A unidade Optum Health também enfrentou a pressão de um perfil de paciente mais doente e o efeito contínuo dos cortes nas taxas do Medicare sob o governo de Joe Biden.

"Ninguém estava esperando esse nível de erro ou corte na previsão", disse Kevin Gade, diretor de operações da Bahl & Gaynor, que possui ações da UnitedHealth.

A empresa agora espera que o lucro ajustado por ação em 2025 fique entre US$26 e US$ 26,50 , em comparação com a previsão anterior de US$29,50 a US$30 por ação. Analistas estavam esperando um lucro de US$29,73 por ação, em média, para 2025, de acordo com dados compilados pela Lseg.

As ações de empresas do setor caíam, incluindo Elevance, CVS Health, Cigna, Centene e Humana, o que gerava uma perda de valor de mercado no setor de mais de US$130 bilhões.

As ações de empresas de planos de saúde tiveram um ano de 2024 difícil, prejudicadas por pagamentos governamentais mais baixos, custos médicos elevados e reação pública contra a indústria após o assassinato de Brian Thompson, diretor da unidade de seguros da UnitedHealth, no final do ano passado.

O assassinato de Thompson também desencadeou uma tempestade nas mídias sociais de insatisfação dos pacientes e ira da população contra as práticas do setor de seguros de saúde.