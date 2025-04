Tutor diz que cão morto após banho na Cobasi 'foi praticamente torrado'

Um cachorro da raça Spitz Alemão morreu após um banho realizado no mês de março na unidade Cobasi Praia Grande - Sítio do Campo. Segundo o dono, o animal foi entregue com temperatura corporal superior a 42° graus e foi "praticamente torrado". O relato foi postado recentemente nas redes sociais do tutor do cachorro, Jefferson Alexandre Marchioli.

Questionada, a empresa disse que acompanha a investigação. Veja abaixo o posicionamento na íntegra.

"Rompemos o silêncio por Eros, nosso amado filho de quatro patas, que perdemos devido à negligência em um banho simples e rotineiro. Ele foi praticamente 'torrado' com uma temperatura de 42,8 graus, e apesar de nossa luta para salvar sua vida, ele não resistiu", disse em publicação feita no último dia 10.

O incidente, conforme o tutor, aconteceu na unidade Cobasi Praia Grande - Sítio do Campo. "(A unidade) não ofereceu apoio, empatia ou até mesmo um pedido de desculpas", disse ele.

"Eros era puro amor e alegria, e foi arrancado de nós de forma brutal. Sua morte não pode ser em vão", afirmou Marchioli, ao pedir que as pessoas compartilhem a história como alerta contra a negligência animal.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, disse que o caso citado está sendo investigado pelo 2° DP de Praia Grande, no litoral sul paulista, que realiza a oitiva dos envolvidos bem como demais diligências visando o devido esclarecimento do fatos.

Resposta da Cobasi na íntegra

A empresa está acompanhando as investigações sobre a morte do cachorro Eros, da raça Spitz Alemão, na Praia Grande e lamenta o ocorrido.

O cão passou por banho e tosa na franquia da PetAnjo, no local, com o acompanhamento de sua tutora na sala de espera. Após o procedimento, foi constatado que o animal estava ofegante e com sinais de cansaço.

Imediatamente, a médica veterinária presente na franquia, com a ciência da tutora, fez o atendimento ao cachorro com aplicação de medicação, recomendando que o mesmo fosse levado imediatamente para uma completa avaliação em outra clínica.

A veterinária da PetAnjo acompanhou o animal e sua tutora até a clínica, onde foi prestado o devido atendimento. No dia seguinte, a Cobasi foi informada sobre o óbito de Eros após a internação e início do tratamento. A empresa segue à disposição para cooperar com as investigações e prestar os esclarecimentos necessários.

Logo após a notificação do falecimento de Eros, a PetAnjo - franquia da Cobasi - realizou contato por diversas vezes com os tutores, por diferentes meios de comunicação (ligação, WhatsApp e e-mail).