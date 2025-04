Tarifas provocarão desaceleração nos EUA; chance de recessão sobe para 45%

Uma política tarifária agressiva dos Estados Unidos provocará uma desaceleração significativa na economia norte-americana neste ano e no próximo, com a probabilidade média de recessão nos próximos 12 meses se aproximando de 50%, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

Uma pausa repentina de 90 dias nas tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais imposta pelo presidente Donald Trump não contribuiu muito para melhorar as perspectivas dos EUA, uma vez que a guerra comercial com seu maior parceiro, a China, está prejudicando a confiança empresarial.

A maioria dos analistas, assim como os consumidores dos EUA nos últimos meses, tem aumentado significativamente suas expectativas de inflação. Eles também têm reduzido suas perspectivas de crescimento.

As previsões medianas de inflação nas pesquisas da Reuters têm crescido desde o mês passado, o que pode impedir o Federal Reserve de realizar mais de dois cortes na taxa de juros até o final do ano.

A probabilidade de uma recessão nos EUA no próximo ano subiu para 45%, a maior desde dezembro de 2023, ante 25% no mês passado, segundo pesquisa da Reuters realizada de 14 a 17 de abril.

"O sentimento está incrivelmente fraco no momento e isso indica que as famílias estão muito nervosas com relação aos gastos... Preços, empregos e riqueza estão todos se movendo contra o consumidor e essa é uma combinação bastante tóxica para o crescimento dos gastos do consumidor daqui para a frente", disse James Knightley, economista-chefe internacional do ING.

"Esse é o verdadeiro problema para o crescimento dos EUA, que aumenta o risco de recessão... A falta de clareza sobre o ambiente comercial enfrentado pelas empresas norte-americanas faz com que elas fiquem naturalmente mais cautelosas em colocar dinheiro para trabalhar na economia dos EUA."

Todos os 45 economistas que responderam a uma pergunta adicional disseram que as tarifas afetaram negativamente a confiança das empresas, sendo que quase metade disse que elas foram muito negativas.

Espera-se que a economia dos EUA, que começou o ano em uma base sólida de crescimento, gastos do consumidor e contratações fortes, cresça apenas 1,4% em 2025, um forte rebaixamento em relação aos 2,2% previstos no mês passado.

A esmagadora maioria dos colaboradores regulares, 46 de 50, reduziu suas perspectivas de crescimento para 2025 em cerca de 80 pontos-base, em média, apenas no mês passado. Economistas, como um grupo, não reduziram suas previsões tanto em um período tão curto de tempo desde julho de 2022.

No próximo ano, a previsão é de que a economia se expanda 1,5%, bem abaixo dos 2,0% esperados em uma pesquisa de março.

"É provável que a incerteza sobre as tarifas já tenha causado danos, e essa incerteza pode reduzir o crescimento, aumentar a inflação e ampliar os riscos de cauda de forma contínua", disse James Egelhof, economista-chefe do BNP Paribas para os EUA.

Preocupações semelhantes também têm abalado a confiança nos ativos dos EUA, com muitos estrategistas em pesquisas separadas da Reuters dizendo recentemente que estão preocupados com o status de segurança dos Treasuries e do dólar.

Os economistas aumentaram suas perspectivas para todas as medidas de inflação pesquisadas - preços ao consumidor e seu núcleo, índice PCE e seu núcleo - e todos esperam que elas permaneçam bem acima da meta de 2% do Fed até pelo menos 2027.

A maioria dos colaboradores revisou suas previsões da inflação ao consumidor para este ano em relação à pesquisa de março em quase 60 pontos-base, em média, a maior mudança mensal desde março de 2023.

Uma maioria de mais de 60% dos economistas, 62 de 101, previu que o Fed manterá sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% até pelo menos julho. Não houve um consenso claro sobre onde a taxa estará no final de 2025, mas cerca de dois terços dos economistas previram que ela seria de 3,75% a 4,00% ou mais.

Pouco mais de um terço, 35, espera três ou mais reduções neste ano, em linha com os operadores de futuros da taxa de juros.