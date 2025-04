Nevasca fora de época atinge Alpes na Suíça, França e Itália e causa transtornos na região

Em plena primavera na Europa, os Alpes suíços, franceses e italianos estão enfrentando fortes nevascas nesta quinta-feira (17), que geram riscos de avalanche e provocam a queda de árvores, além de dificuldades no tráfego e cortes de energia em várias regiões.

Segundo a Météo France, a agência de meteorologia, desde a noite desta quarta-feira (16), o departamento francês da Savoia está em alerta laranja para avalanches, o último antes do nível máximo. O motivo é o forte acúmulo de neve na fronteira com a Itália.

Várias cidades francesas na montanha tomaram medidas restritivas. A prefeitura de Tignes, por exemplo, proibiu o tráfego entre os diferentes distritos do município e pediu aos moradores que ficassem em casa até às 15h no horário local, e "a partir das 20h desta noite, até segunda ordem". Das 15h às 20h, a população pode circular "a pé e tomando todos os cuidados", mas apenas no próprio bairro.

Em Val Thorens, em Saint-Martin-de-Belleville, uma pessoa está em estado crítico após ter sido soterrada. A cidade é conhecida por ter a estação de esqui mais alta da Europa e está situada a 2.300 metros de altitude

Segundo o canal TV France 3, a rede ferroviária também foi afetada e atingiu algumas das linhas regionais, que sofrerão possíveis atrasos e cancelamentos de trens. O tráfego está interrompido até às 14h no eixo Chambéry-Modané, de acordo com a SNCF, a companhia de trens francesa.

Cerca de 4 mil casas da região também estão sem eletricidade e várias estradas tiveram o tráfego interrompido, após a queda de árvores.

No cantão de Valais, no sudoeste da Suíça, a neve deve cair até à tarde. "O Conselho de Estado decidiu declarar a situação 'especial'", de acordo com um comunicado divulgado pelas autoridades regionais suíças. A decisão, ressalta o texto, facilita a mobilização das equipes de intervenção.

?? La neige est très abondante dans les Alpes frontalières ce matin du 17 avril, ici à Val-d'Isère en Savoie. Gare aux avalanches ! (© Pisteurs Secouristes) pic.twitter.com/iilgoIZsRp ? Météo Express (@MeteoExpress) April 17, 2025

Na Itália, a chuva caiu de forma "intensa e abundante", se transformando em neve acima de 1.800 metros em um nível potencialmente "excepcional" para o período.

A estrada que liga Turim a Aosta, no norte, foi fechada após ser parcialmente inundada. Em Milão, também no norte, os parques foram fechados devido ao risco de queda de árvores e galhos. O vento chega a atingir 100 km/h em algumas regiões.

No Vale d'Aosta, na fronteira com a França e a Suíça, casas e estábulos tiveram que ser evacuados por conta da cheia de alguns rios.

No lado suíço, o forte acúmulo de neve e a queda de galhos de árvores provocaram o fechamento de muitas estradas. Como o risco de avalanches ou deslizamentos de terra é muito alto, as escolas da região permanecerão fechadas nesta quinta-feira, segundo as autoridades do cantão de Valais.

?? Le retour d'est se montre particulièrement actif dans les #Alpes frontalières où les quantités de #neige sont d'ores et déjà impressionnantes ce matin du 17 avril 2025, ici à #Tignes en #Savoie. (photo Sherpa Tignes Val Claret) pic.twitter.com/nT1soHxoQV ? Guillaume Séchet (@Meteovilles) April 17, 2025

Férias afetadas

O governo local suíço recomenda que a população limite as viagens e não caminhe na floresta ou perto de árvores, e quem planejou passar as férias da Páscoa na região, "deve adiar sua chegada em um dia". A Sexta-Feira Santa é feriado em grande parte da Suíça e as viagens do período de recesso escolar começam nesta quinta-feira.

A estrada Simplon Pass, que sobe até 2.009 metros e liga a Suíça à Itália, também está fechada ao tráfego. A neve caiu até às planícies, levando a cidade de Sião a pedir a seus 36 mil habitantes que ficassem em casa. Parte do município está fechado ao tráfego rodoviário e até aos pedestres.

?? Par effet d'isothermie, la neige atteint les plus basses vallées de Savoie ce 17 avril ! De gros flocons blanchissent la ville de Moûtiers à seulement 500 mètres d'altitude ! (© Tchouc Tchouc) pic.twitter.com/VBcyaLyjiO ? Météo Express (@MeteoExpress) April 17, 2025

Risco máximo

A neve pode atingir até 20 cm a partir de 800 metros e 30 cm acima de 1.100 metros nos Alpes Suíços que fazem fronteira com a Itália. Segundo a MeteoSwiss, o nível de risco é "muito alto", ou seja, 5/5, na fronteira com a Itália, até esta quinta-feira, por volta das 16h.

Este é o nível de alerta mais alto desde 2001, de acordo com o jornal Walliser Bote, e gera "aumento extremo no nível de córregos e lagos, inundações em muitos lugares, bem como um alto risco de deslizamentos de terra e fluxos de detritos", detalha o site MeteoSwiss.

Segundo o Departamento Federal de Meteorologia e Climatologia, a chegada de um sistema de baixa pressão que traz chuvas torrenciais de até 250 litros por metro quadrado provoca as nevascas.

O perigo de avalanche é "alto" em Valais, bem como na cordilheira norte dos Alpes, no Bernese Oberland, em Berna, e no noroeste de Ticino, aponta o boletim de avalanches desta quinta-feira. O risco de avalanche é avaliado em 4, em uma escala de 5.

Com informações da AFP