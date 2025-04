Bolsonaro tem melhora nos exames, mas segue na UTI sem previsão de alta

Imagem: Reprodução do Instagram @jairmessiasbolsonaro

Do UOL, em Brasília e São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora nos exames laboratoriais, mas segue sem previsão de alta da UTI do hospital DF Star, em Brasília, segundo boletim médico divulgado na manhã de hoje.

O que aconteceu

Ex-presidente tem boa evolução clínica e está sem dor, sangramentos ou outras intercorrências, de acordo com boletim. Ele continua em jejum oral e recebendo alimentação pela veia, após passar por uma cirurgia de 12 horas no domingo para fazer desobstrução do intestino e a reconstrução da parede intestinal.

Exames confirmaram evolução do quadro de Bolsonaro. A equipe médica esperava uma melhora depois de passadas as 48 horas consideradas mais críticas do pós-operatório.

Bolsonaro continua fazendo fisioterapia motora, com caminhadas fora do leito hospitalar, e respiratória. O tratamento para os pulmões é importante devido a uma preocupação dos médicos de que pacientes que passam por longas operações desenvolvam pneumonia. Apesar da melhora, o quadro clínico continua inspirando cuidados, e o ex-presidente segue sem poder receber visitas na Unidade de Terapia Intensiva.

Boletim médico de ontem apontou evolução notável na recuperação de Bolsonaro. O documento não falava em "deambulação assistida", termo médico que significa caminhar com auxílio de um fisioterapeuta. No lugar, entrou a expressão fisioterapia. Chegar a essa fase representa avanço na recuperação.

Ontem, o ex-presidente publicou um vídeo em que aparece falando e demonstrando mais disposição. Bolsonaro tem registrado nas redes sociais o passo a passo da sua reabilitação. Os vídeos mostram o ex-presidente andando pelos corredores da unidade, com apoio de um andador ou dos fisioterapeutas, e acompanhado pela equipe médica. Nas gravações, ele usa sonda nasal e tem eletrodos no corpo.