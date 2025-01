Curte suspense? 'O Hóspede Misterioso' tem uma pegada de Agatha Christie

Se você gosta de livros de mistério, esse lançamento precisa entrar na sua lista. "O Hóspede Misterioso" (Intrínseca), de Nita Prose, é a continuação de "A Camareira", mas pode ser lido de forma individual. Com uma pegada Agatha Christie, a história prende o leitor desde a fábula da primeira página.

Canadense, Prose é best-seller e já vendeu mais de um milhão de cópias com a sua primeira obra —e viu sua história ser traduzida em 40 países. "A Camareira" terá uma adaptação para o cinema com Florence Pugh (de "Oppenheimer" e "Viúva Negra") na lista das estrelas.

Sobre o que é a história

Molly é camareira-chefe de um hotel de luxo e leva muito a sério seu trabalho. Com olho clínico para detalhes e um jeito especial de ser, nada passa despercebido por ela. Quando o famoso autor J. D. Grimthorpe escolhe o salão de chá do local para fazer um anúncio importante, ela toma à frente das responsabilidades para que tudo saia perfeitamente.

Livro 'O Hóspede Misterioso' (Intrínseca) Imagem: Rafaela Polo/UOL

O problema é que, ao subir no púlpito para dar sua notícia, o homem simplesmente cai morto em cima de outra camareira. A comoção é tanta que os fãs não deixam o local enquanto a polícia começa uma grande investigação. Ou seja: o hotel se torna um caos.

Ninguém imagina, no entanto, que o passado de Molly está muito ligado ao J. D. Grimthorpe. E suas lembranças de infância podem ajudar a desvendar o mistério de quem matou o autor.

Por que gostei da história

A Nina tem uma leveza para escrever. A história é, sim, a investigação de um assassinato, mas não um thriller psicológico. Não te deixa nervosa, com medo. É um mistério onde o leitor vai juntando pistas e sempre pensando: "Será que é esse personagem o culpado?".

A protagonista, Molly, é um espetáculo à parte. Ela é como o Hercule Poirot de Agatha Christie, a mente central do mistério. Engraçada, positiva e sempre atenta, ela não se deixa abalar por nada. O que faz com que seja constantemente julgada por colegas.

Eu li em apenas um dia. E acho que esse livro traz a diversão na dose certa que você precisa no começo de 2025.

