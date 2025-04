Bessent vê redução em tensões comerciais entre EUA e China, mas negociações serão "árduas"

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que acredita que haverá uma redução das tensões comerciais com a China, mas descreveu as futuras negociações com Pequim como "árduas", de acordo com uma pessoa que ouviu sua apresentação a portas fechadas para investidores em uma conferência do JP Morgan.

Bessent descreveu a atual situação do comércio bilateral como um embargo, e nenhum dos lados vê o status quo como sustentável, acrescentando que o objetivo do governo do presidente Donald Trump não é desacoplar as duas maiores economias do mundo, disse a pessoa.

Em vez disso, Bessent disse que espera um "grande e belo reequilíbrio" da economia da China em direção a mais consumo e da economia dos EUA em direção a mais manufatura, mas não está claro se Pequim está pronta para fazer isso.

(Por David Lawder e Andrea Shalal)