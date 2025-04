Bessent sinaliza que EUA estão dispostos a oferecer linha de crédito para Argentina, diz Bloomberg

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a oferecer à Argentina uma linha de crédito específica se um choque global colocar em risco a recuperação econômica construída pelo presidente argentino, Javier Milei, de acordo com comentários do secretário do Tesouro, Scott Bessent, citados pela Bloomberg News nesta terça-feira.

Os EUA estão dispostos a usar o Fundo de Estabilização Cambial para apoiar a Argentina, se algo que não for causado pelo governo argentino acontecer, desde que Milei siga com a trajetória de suas políticas econômicas, disse Bessent em um evento do JPMorgan em Washington, noticiou a Bloomberg.

O evento foi fechado ao público. A Bloomberg divulgou os comentários de Bessent, citando fontes não identificadas com conhecimento direto de suas falas.

(Por Ismail Shakil)