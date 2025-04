Farmacêuticas Roche e Regeneron anunciam bilhões em investimentos nos EUA para mitigar tarifas

As farmacêuticas Roche e Regeneron anunciaram que investirão bilhões de dólares para expandir a produção nos EUA, sendo as mais recentes empresas farmacêuticas a se comprometerem com a produção americana, à medida que novas e futuras tarifas se aproximam sobre medicamentos fabricados no exterior.

A Roche investirá US$ 50 bilhões em cinco anos, incluindo uma nova fábrica para produzir dispositivos de monitoramento de glicose e uma nova fábrica para medicamentos para emagrecimento. A farmacêutica suíça afirmou que os investimentos criarão 12 mil empregos na construção civil e em outros setores.

A farmacêutica norte-americana Regeneron, que fabrica medicamentos para doenças de pele e respiratórias, está dobrando sua capacidade de produção nos EUA em um novo contrato de US$ 3 bilhões com a Fujifilm Diosynth Biotechnologies por 10 anos.

A fábrica da Fujifilm em Holly Springs, Carolina do Norte, produzirá material a granel para os medicamentos da Regeneron.

A iniciativa das farmacêuticas segue o compromisso da suíça Novartis de investir US$ 23 bilhões nos próximos cinco anos para expandir sua presença nos EUA no início deste mês.

No mês passado, a Johnson & Johnson anunciou que aumentará os gastos nos EUA para mais de US$ 55 bilhões nos próximos quatro anos, enquanto a Eli Lilly delineou, em fevereiro, planos para um investimento de US$ 27 bilhões na construção de quatro novas fábricas no país. Fonte: Dow Jones Newswires.