Ações europeias fecham em alta com ganhos do setor financeiro e da L'Oreal

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias fecharam em ligeira alta nesta terça-feira diante dos ganhos do setor financeiro e da L'Oreal, embora o humor tenha permanecido instável após as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou em alta de 0,2%, bem distante das mínimas da sessão, com a L'Oreal saltando 6,3% e marcando o melhor ganho em um único dia em quase sete meses.

A gigante da beleza divulgou aumento nas vendas do primeiro trimestre, superando as expectativas - um ponto positivo no setor depois que o grupo de luxo LVMH divulgou crescimento mais lento em sua varejista de produtos de beleza Sephora na semana passada.

Os bancos europeus iniciaram a semana com alta de 0,7%. O índice de recursos básicos - que inclui as maiores empresas de mineração da Europa - ganhou 1,2%, devido aos preços mais altos dos metais.

Entretanto, o aumento das tensões comerciais globais permaneceu no centro das preocupações dos investidores, que retornaram de um fim de semana prolongado de Páscoa.

O Fundo Monetário Internacional reduziu suas previsões para o crescimento nos Estados Unidos, na China e na maioria dos países, citando o impacto das tarifas dos EUA e alertando que novas tensões comerciais desacelerariam ainda mais o crescimento.

Enquanto isso, as repetidas críticas de Trump a Powell, pedindo ao banco central que corte a taxa de juros rapidamente, agravaram os temores quanto à independência do Fed.

"É apenas um quadro de incerteza. Nada realmente mudou", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,64%, a 8.328,60 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,41%, a 21.293,53 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,56%, a 7.326,47 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,09%, a 35.947,89 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,72%, a 13.010,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,40%, a 6.830,25 pontos.