Ouro fecha em queda após fala de Bessent ajudar a tirar metal de recorde intradiário

Os preços do ouro fecharam em queda nesta terça-feira, 22, devolvendo ganhos que levaram o metal a um novo recorde durante o pregão, acima de US$ 3.500 por onça-troy. O metal precioso arrefeceu após notícia de que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, vê o impasse tarifário com a China como insustentável. Mais cedo, ouro seguiu atraindo fluxo dada a preocupação com a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após novos ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chefe do Fed, Jerome Powell.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para junho caiu 0,17%, fechando a US$ 3.419,40 por onça-troy, após atingir o patamar inédito de US$ 3.509,90 mais cedo.

O metal precioso perdeu parte dos ganhos após comentário de Bessent, que disse esperar uma redução nas tensões com a China.

O ouro tem registrado novos recordes nas últimas sessões, impulsionado pelos repetidos pedidos de Trump ao Fed para cortar as taxas de juros, uma medida que é vista como uma ameaça à independência do banco central, segundo Kamakshya Trivedi, chefe de FX global.

Ela comentou ainda que a alta do metal precioso reflete "um desejo de diversificação dos ativos em dólares para uma gama mais ampla de ativos seguros."

De acordo com Trivedi, o ouro tem superado quase todas as outras classes de ativos neste ano, à medida que os investidores se afastam das ações expostas à guerra comercial em expansão.

Normalmente, em períodos de aversão ao risco, os investidores recorrem à dívida do governo dos EUA. No entanto, devido à recente venda de Treasuries e à posição fiscal dos EUA, o ouro se tornou "o único verdadeiro ativo de proteção restante", segundo analistas do Jefferies Financial. Lee Liang Le, analista da Kallanish Index Services, acrescenta que "a ascensão rápida do ouro este ano mostra que os mercados têm menos confiança nos EUA do que nunca."

Para Peter Cardillo, da Spartan Capital, caso Trump intensifique seus ataques contra o chefe do Fed, o ouro continuará a superar as expectativas, com uma nova meta, possivelmente, de US$ 5.000 por onça-troy.

*Com informações da Dow Jones Newswires