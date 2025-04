Índia: ataque contra turistas na região da Caxemira deixa ao menos 24 mortos

Ao menos 24 pessoas morreram na região da Caxemira administrada pela Índia nesta terça-feira (22), quando homens armados abriram fogo contra turistas. Segundo as autoridades indianas, esse é o pior ataque contra civis em anos no país.

O ataque ocorreu em Pahalgam, um popular destino turístico a cerca de 90 quilômetros da cidade de Srinagar, a maior da região. Nenhum grupo reivindicou as violências por enquanto.

Até o momento, 24 mortos foram registrados, mas segundo o chefe do governo local, Omar Abdullah, o balanço de vítimas deve evoluir. "O ataque é muito maior de tudo o que vimos contra civis nesses últimos anos", declarou.

Médicos de um hospital em Anantnag, perto do local do massacre, disseram que receberam alguns feridos, incluindo duas pessoas baleadas.

O guia turístico Waheed relatou às agências de notícias ter visto corpos espalhados pelo chão em Pahalgam e transportado feridos ao hospital de Anantnag.

O ministro indiano do Interior, Amit Shah, anunciou que irá até o local do ataque. "Os envolvidos neste ato covarde de terror não serão poupados, e vamos impor as consequências mais severas aos agressores", reiterou em um comunicado.

Visita de JD Vance

O ataque ocorreu um dia após o encontro entre o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o vice-presidente americano, JD Vance. O republicano realiza uma visita oficial de quatro dias à Índia, acompanhado de sua esposa, Usha Vance, e os três filhos do casal.

Na rede social X, o vice de Trump prestou condolências às vítimas do que chamou de "ataque terrorista". "Nos últimos dias, fomos tomados pela beleza deste país e de seu povo. Nossos pensamentos e orações estão com eles enquanto lamentam este ataque horrível", escreveu JD Vance.

Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, condenou o "ato hediondo" e prometeu que os agressores "serão levados à justiça". "Seu plano maléfico nunca terá sucesso. Nossa determinação de lutar contra o terrorismo é inabalável e só se fortalecerá", afirmou em um comunicado.

Grupos armados

Desde 1989, rebeldes originários do Himalaia de maioria muçulmana promovem ataques na Caxemira indiana. Eles reclamam a independência ou uma anexação pelo Paquistão. Como a Índia, Islamabad reivindica a integralidade da região.

O governo indiano afirma regularmente que o Paquistão apoia os grupos armados por trás da insurgência. Mas as autoridades paquistanesas negam as acusações e afirmam que apenas respaldam a luta da Caxemira pela autodeterminação.

Nos últimos anos, as autoridades indianas promoveram intensamente essa região montanhosa ao norte do país como um destino de férias, tanto para esquiar durante os meses de inverno quanto para escapar do calor escaldante de outras partes da Índia durante o verão. Segundo dados oficiais, cerca de 3,5 milhões de turistas visitaram a Caxemira em 2024, a maioria deles indianos.

