Morre segunda vítima após comer ovo de Páscoa no Maranhão

A adolescente de 13 anos que estava internada em um hospital de Imperatriz (MA) após comer um ovo de Páscoa supostamente envenenado morreu na tarde de hoje.

O que aconteceu

Morte aconteceu cinco dias após o falecimento do irmão mais novo dela, de sete anos. O garoto também tinha comido o ovo de Páscoa, entregue por um motoboy na casa da família na quarta-feira.

Adolescente teve um choque vascular, o que causou falência múltipla dos órgãos. O boletim médico foi emitido pelo Hospital Municipal de Imperatriz na tarde de hoje.

Mãe da menina apresentou melhora e foi extubada. A mulher de 32 anos já se comunica com parentes e foi avisada da morte do filho mais novo ontem. Ela segue internada na enfermaria do hospital.

Uma equipe de psicólogos acompanha a mulher. Ela foi amparada pelos profissionais e pela família após receber a notícia da morte da criança. Uma área do hospital foi isolada para receber parentes da vítima.

Suspeita do crime está presa. Jordelia Pereira Barbosa foi encontrada tentando fugir de Imperatriz, teve a prisão convertida em preventiva e foi encaminhada para um presídio em São Luís. Ela disse à polícia que comprou um ovo de Páscoa, mas negou que tenha envenenado o alimento.

Relembre o caso

Menino de sete anos foi a primeira pessoa a morrer após comer ovo de páscoa. O chocolate foi entregue na quarta-feira (16) por um motoboy à mãe do garoto e a suspeita da polícia é de que o alimento estivesse envenenado.

A suspeita do crime é ex-namorada do atual companheiro da mãe das crianças e foi presa na quinta-feira. Jordelia Pereira Barbosa, 36, estava em um ônibus que saiu de Imperatriz para a cidade de Santa Inês, onde mora. A cidade fica a cerca de 400 quilômetros de onde o crime aconteceu. O UOL não conseguiu contatar a defesa dela até o momento.

Câmera gravou momento em que mulher comprou chocolate. As imagens, da tarde da quarta-feira (16), mostraram que ela chegou ao local com uma peruca preta e óculos escuros por volta das 16h. Ela saiu da loja levando os ovos que foram consumidos pela família na noite da quarta.

Mulher assumiu que comprou o ovo, mas negou que tivesse envenenado o doce. O delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manoel Almeida, explicou à TV Bandeirantes que mesmo que ela não tenha confessado o crime, "elementos fortes" sinalizam a participação no caso.

Suspeita da polícia é de que a mulher tenha cometido crime por ciúmes. O ovo comprado por Jordelia foi entregue à atual namorada do ex-companheiro dela. A mulher está internada em estado grave, assim como a filha mais velha dela. O filho mais novo da vítima morreu ainda na madrugada de ontem.

Amostras do alimento foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística. Mais detalhes do caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, segundo a polícia.

Família não sabia quem tinha enviado o chocolate. O alimento foi entregue com um bilhete que dizia: "Com amor. Feliz Páscoa". "Logo quando ela recebeu [o chocolate], alguém ligou para ela e perguntou se ela tinha recebido. Aí ela disse que sim e perguntou quem era. A pessoa que estava na linha disse 'você vai saber quem é'", disse o irmão da vítima à imprensa local.