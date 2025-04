Quem é único cardeal brasileiro que não vota no conclave, mas pode ser papa

Após a morte do papa Francisco, o conclave vai definir o próximo pontífice. Dos oito cardeais brasileiros aptos a disputar o posto, apenas um não poderá votar no processo.

Quem é o único brasileiro que não pode votar

Raymundo Damasceno Assis não poderá votar devido à idade. De acordo com a Constituição Apostólica do Vaticano, os cardeais deixam de votar a partir dos 80 anos, e o arcebispo de Aparecida tem 88 anos. Mas ele fará parte da reunião e pode ser eleito papa, segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Ele foi nomeado pelo papa Bento 16 em novembro de 2010. O religioso nasceu em Capela Nova (MG).

O cardeal é formado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Dom Damasceno também foi presidente da CNBB.

Como acontece o conclave

Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano) Imagem: Tibor Bognar/Getty Images

A eleição acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano. O voto é secreto e depositado em uma urna. O número de votos do escolhido não é divulgado.

Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave. Eles não podem enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais, por exemplo.

Os cardeais entram em conclave em no mínimo 15 dias e no máximo 20 dias após a morte ou renúncia de um papa. Eles passam em cortejo da Capela Paulina até a Sistina. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior, e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.

Em tese, todo homem considerado idôneo pode ser eleito papa. Mas há séculos somente cardeais são escolhidos.

Participam da votação todos os cardeais com menos de 80 anos. Segundo a CNBB, os religiosos que ultrapassam essa idade-limite não votam, mas podem ser eleitos. O número máximo de cardeais eleitores no processo é de 120.

Para ser eleito, um cardeal precisará de pelo menos dois terços dos votos. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votar em si mesmos.

Quem são os brasileiros no conclave

Os cardeais brasileiros que podem se tornar o próximo papa são: