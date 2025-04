País de maioria muçulmana, Indonésia expressa pesar pela morte do papa Francisco

Por Stanley Widianto

JACARTA (Reuters) - A morte do papa Francisco provocou uma efusão de pesar na Indonésia, com homenagens no maior país de maioria muçulmana do mundo manifestando apreço pelo compromisso do pontífice com a harmonia inter-religiosa e por sua posição em relação à ofensiva militar de Israel em Gaza.

Grupos islâmicos proeminentes da Indonésia, onde cerca de 90% da população de 280 milhões de habitantes é muçulmana, e o público em geral elogiaram o líder da Igreja Católica Romana em declarações públicas e publicações nas mídias sociais.

"Suas exigências para acabar com o genocídio (de Gaza), suas ideias sobre a paz e seu grande desejo de fraternidade humana -- tudo isso está alinhado com os valores do conselho", disse Sudarnoto Abdul Hakim, autoridade do mais alto conselho de clérigos da Indonésia.

Em sua última mensagem no domingo de Páscoa, um dia antes de morrer após sofrer um derrame, Francisco, de 88 anos, reiterou seu apelo por um cessar-fogo imediato em Gaza.

Francisco vinha aumentando as críticas à campanha militar de Israel no enclave, referindo-se à situação humanitária como "muito séria e vergonhosa" em janeiro.

A Nahdlatul Ulama, maior organização islâmica da Indonésia e considerada uma das maiores do mundo, com cerca de 40 milhões de membros, enviou condolências.

"O Papa Francisco foi incansável em seus esforços para transformar a Igreja Católica em zeladora e defensora da humanidade", disse o presidente Yahya Cholil Staquf.

O Muhammadiyah, segundo maior grupo muçulmano da Indonésia, também se juntou ao coro de pesar.

"Espero que a inspiração e as medidas que o Papa Francisco tomou em prol da humanidade e da paz possam se tornar um impulso para a paz e a ordem globais em massa", disse o presidente Haedar Nashir em comunicado.

Francisco chegou a Jacarta no ano passado com uma mensagem de harmonia inter-religiosa, dizendo aos líderes políticos da Indonésia que a Igreja Católica aumentaria seus esforços em direção ao diálogo inter-religioso na esperança de ajudar a conter o extremismo.

A mensagem é consistente com a posição de Francisco, que em 2014 afirmou que igualar o Islã à violência era errado.

Muhammad, um estudante universitário muçulmano de 20 anos de idade que visitou a Catedral de Jacarta na terça-feira para prestar sua homenagem, disse que Francisco sempre trouxe uma mensagem de harmonia, apesar dos ocasionais atritos inter-religiosos.

"Com sua presença, podemos dar o exemplo de que devemos ser tolerantes, já que a Indonésia é um país diverso", disse ele.

Também houve uma manifestação dos usuários em redes sociais na Indonésia, com "Paus Fransiskus" -- como Francisco é chamado em indonésio -- no trending do país na plataforma de mídia social X.

A usuária do Instagram @sarasaure escreveu que ouvir o papa dizer a saudação islâmica "Salaam Aleikum", ou que a paz esteja com você, a fez chorar.

"Ele ficou ao lado da Palestina até o fim. É assim que deve ser a verdadeira fé -- compaixão sem fronteiras pela humanidade, pelos oprimidos".

(Reportagem adicional de Johan Purnomo e Gayatri Suroyo)