Guarda se entrega após atirar e matar secretário de Segurança de Osasco

Um guarda civil municipal se entregou após abrir fogo e matar o secretário-adjunto de Segurança Pública e Controle Urbano de Osasco (SP) dentro da prefeitura no início da noite de hoje (6).

O que aconteceu

Guarda civi municipal atirou e matou o secretário Adilson Custódio Moreira. Segundo informações preliminares, o crime teria sido motivado após um desentendimento entre o guarda e o secretário, momentos após o fim de uma reunião no Paço Municipal.

Autor dos disparos se entregou às 19h32. Após negociação com o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), o homem deixou o prédio da prefeitura. Equipes do Samu tentaram salvar a vítima, mas o secretário adjunto já estava morto quando eles conseguiram entrar na prefeitura.

De acordo com a prefeitura, os dois guardas permaneceram trancados dentro de uma sala até o início da noite, quando foi constatada a morte do secretário e o atirador acabou se entregando. Apenas os dois guardas estiveram envolvidos na ocorrência. De acordo com a prefeitura, funcionários foram orientados a sair do local e ninguém ficou ferido.

Em nota encaminhada ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a ocorrência está em andamento, e que não dispõe de informações sobre a ocorrência. A reportagem tenta contato com o prefeito Gerson Pessoa (Podemos) e em caso de resposta, este texto será atualizado.