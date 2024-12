Ações chinesas registram primeiro ganho anual desde 2020

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas caíram nesta terça-feira, o último dia de negociação de 2024, mas caminhavam para o primeiro ganho anual após um declínio sem precedentes de três anos, enquanto as ações de Hong Kong também encerraram o ano em alta.

O índice de blue-chip CSI 300, que acompanha as maiores empresas listadas nas cidades de Xangai e Shenzhen, subiu 15,9% em 2024, interrompendo uma série de perdas desde 2021, desencadeada pela pandemia da Covid-19, problemas no setor imobiliário e fraca confiança do consumidor.

O Índice Composto de Xangai ganhou 13,9% em 2024, encerrando um declínio de dois anos, enquanto o Índice Hang Seng de referência de Hong Kong fechou a última sessão do ano com alta de 0,1%, para um ganho anual de 17,9% que encerrou quatro anos consecutivos de perdas.

"Nos mercados de ações, o desempenho da China foi uma surpresa positiva para muitos investidores", disseram os analistas da Value Partners em nota esta semana.

"Várias medidas de apoio anunciadas durante o segundo semestre do ano, voltadas para a política monetária, o mercado imobiliário e os mercados de capitais, superaram em grande parte as expectativas e ofuscaram as preocupações econômicas atuais."

Com um avanço de 36%, as ações do setor bancário lideraram os ganhos do mercado local este ano, já que os quatro maiores bancos estatais atingiram máximas de vários anos.

O setor de chips subiu 54%, uma vez que os investidores domésticos aumentaram suas participações em fabricantes locais de semicondutores em meio às restrições mais rígidas dos EUA em relação a chips.

(Reportagem da redação de Hong Kong)