Senado informa a Dino que cumpriu regras e pede pagamento de emendas

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

O Senado Federal informou nesta segunda (30) ao ministro do STF Flávio Dino que cumpriu as exigências de transparência no envio dos pedidos ao Poder Executivo e solicitou à Suprema Corte que autorize o pagamento das emendas solicitadas pelos senadores.

O que aconteceu

Senado afirma que emendas de comissão foram aprovadas regularmente no processo orçamentário de 2024. De acordo com o Núcleo de Assessoramento e Estudos Técnicos da casa, a identificação dos responsáveis pelos pedidos também foi formalizada, como havia determinado Dino em decisão judicial.

Informações foram enviadas a ministérios, segundo o Senado. Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) foram algumas das autoridades que receberam os dados sobre a autoria de cada um dos pedidos e sobre os respectivos beneficiados, assim como os chefes dos ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, da Agricultura e Pecuária, do Turismo, das Cidades, e da Justiça e Segurança Pública.

Emendas têm até 31 de dezembro para serem pagas. Depois disso, a atual regra orçamentária perde validade e o pagamento se torna inviável do ponto de vista legal.

Em parecer, Advocacia-Geral da União orientou ministério a manter bloqueio de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares. Órgão considera "prudente" que ministérios adotem essa postura, diante da disputa jurídica na qual as emendas se encontram envolvidas.

Queda de braço continua

Dino liberou neste domingo (29) parte das emendas parlamentares que estavam bloqueadas pelo STF. Mesmo permitindo a movimentação dos recursos, o ex-governador do Maranhão manteve críticas à maneira como as emendas são distribuídas.

A queda de braço entre Dino e as casas parlamentares se arrasta desde agosto. O ministro continua demonstrando desagrado com a maneira como os recursos são empenhados e reiterou a necessidade de ajustes para 2025. Para o ministro, é preciso rever as "emendas de comissão" — emendas coletivas destinadas às comissões permanentes, assinadas pelos seus respectivos líderes.

"O ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário", afirmou Dino sobre petições enviadas pela Câmara dos Deputados. Para o ministro, a distribuição de recursos para as comissões atribuindo a totalidade dos pedidos aos 17 líderes de bancadas, e não aos deputados específicos, abre espaço para questionamentos sobre a má utilização de recursos públicos.