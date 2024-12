Touca de cetim está com até 57% OFF: 'Não deixa cabelo acordar com frizz'

A touca de cetim ajuda a diminuir o frizz e a quebra do cabelo. Ela pode ser usada por pessoas com diferentes tipos de fios. A recomendação é de que os cabelos estejam sempre secos.

Dentro dessa proposta, o Guia de Compras UOL encontrou um kit de quatro unidades que está saindo por R$ 12,99, com um desconto de 57%. Caso você só queira uma, é possível adquirir por a partir de R$ 5,99.

O que o fabricante diz sobre o produto?

Disponível em tamanho único;

Pode ser enviado em cores sortidas;

Recomendado para diferentes tipos de cabelos: lisos, ondulados, cacheados ou crespos.

O que diz quem comprou a toca?

O kit com quatro unidades registra 1.300 vendas na Shopee, com nota média de avaliações de 4,8 (do total de cinco).

Achei uma boa touca, com um tamanho bom. Chegou antes do prazo. Somente uma, em uma pequenina parte, a costura não estava tão bem feita -- pouquíssima coisa. Mas achei uma boa compra; tirando o valor do frete, que não achei tão bom.

Jheniffer Baraldi

Comprei para usar para dormir. São ótimas, pois não deixam o cabelo acordar com frizz. Veio bem embalado e rápido. (...) Estou apaixonada, vou comprar mais vezes e já estou indicando para as amigas.

Andressa Ferreira

A touca é simples, mas é bem-feita. O acabamento é bom e o tamanho é adequado.

Michele Oliveira

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam que a touca tem um tamanho menor do que esperavam. Outros também dizem que o tecido não aparenta ser resistente.

Toucas pequenas demais. Quem tem cabelo grande vai ficar com a testa toda marcada e o couro cabeludo dolorido.

Ju

As toucas são pequenas, parecem que são infantis.

Paula Roberta

Entrega bem rápida, porém o tecido é bem fraquinho. As cores não são legais, mas pelo preço, compensa.

Tati Novaes

