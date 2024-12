Várias contas do OnlyFans são suspeitas de abuso sexual de crianças, diz investigador

Por Linda So e Andrew R.C. Marshall e Peter Eisler e Jason Szep

(Reuters) - Um experiente investigador de exploração infantil disse à Reuters que denunciou às autoridades 26 contas do popular site OnlyFans, voltado apenas para adultos, dizendo que elas pareciam conter conteúdo sexual com meninas adolescentes menores de idade.

"O que é alarmante é o escopo e a escala disso", disse Matt W.J. Richardson, chefe de inteligência do The Canadian Open Source Intelligence Centre. Ele observou que muitas contas apresentavam mais de uma mulher que ele suspeitava ser menor de idade.

Um dia após sua denúncia às autoridades, em 16 de dezembro, todas as contas foram removidas do OnlyFans, disse Richardson, cuja organização treina agências governamentais e de aplicação da lei em inteligência de código aberto para ajudar a combater crimes como tráfico humano e exploração infantil.

Richardson afirmou que relatou as 26 contas como contendo material suspeito de abuso sexual infantil (CSAM, na singla em inglês) ao National Center for Missing & Exploited Children, a câmara de compensação com sede nos EUA para informações relacionadas à CSAM.

Algumas das contas estavam vinculadas umas às outras por meio de publicações promocionais, sugerindo que podem ter sido controladas pela mesma pessoa ou grupo, disse Richardson.

As imagens nas contas apresentavam mulheres com atributos físicos típicos de menores de 18 anos, afirmou Richardson. A maioria tinha quadris estreitos e faltava maturidade física, disse. Muitas tinham ombros estreitos ou pareciam ter "bem menos de um metro e cinquenta de altura", afirmou.

Imagens sexualmente explícitas de menores são proibidas na maioria dos países, inclusive nos EUA, no Reino Unido e no Canadá, e são contra as regras do OnlyFans. Em seu site, o OnlyFans diz que proíbe conteúdo que apresente exploração ou abuso de menores de 18 anos, mesmo que sejam adultos "fingindo ser" menores de 18 anos.

O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC, na sigla em inglês) afirmou à Reuters que não poderia comentar sobre as denúncias feitas. De modo geral, o NCMEC disse que tenta confirmar se as páginas da web denunciadas hospedam ativamente material de abuso sexual infantil ou conteúdo exploratório. Quando isso se justifica, o NCMEC notifica a empresa que hospeda o material; cabe à empresa remover ou bloquear o conteúdo. Além disso, todas as denúncias são "encaminhadas para a agência de aplicação de lei apropriada para possível investigação", disse o NCMEC.

Em resposta às descobertas desta história, uma porta-voz do OnlyFans afirmou que a empresa tem uma "abordagem de tolerância zero" em relação a material de abuso sexual infantil na plataforma e tem "processos rigorosos de integração para garantir que todos os criadores tenham mais de 18 anos". O OnlyFans trabalha em estreita colaboração com o NCMEC para "investigar minuciosamente todas as denúncias que recebem de outras pessoas sobre nossa plataforma", disse a porta-voz.

Ela não respondeu a uma pergunta sobre por que as 26 contas foram retiradas do ar somente depois que Richardson as denunciou.

O OnlyFans disse que examina todo o conteúdo e remove e denuncia rapidamente qualquer material suspeito de abuso sexual infantil quando detectado. A empresa tem uma "equipe de pré-verificação" que usa tecnologia para detectar conteúdo que é "extremamente provável que seja uma criança", disse a presidente-executiva Keily Blair, em um discurso em agosto.

O OnlyFans investe pesadamente em moderação de conteúdo, disse Blair, o que permite que ele "se concentre em manter a comunidade segura e manter a comunidade somente para adultos". O OnlyFans também afirma que todo o conteúdo é revisado por moderadores humanos.

A porta-voz observou que o próprio OnlyFans fez 347 denúncias ao NCMEC em 2023, "muito menos do que os milhões de casos que são denunciados por outras plataformas de redes sociais em que os usuários podem permanecer anônimos e onde o conteúdo não é moderado".

Os 4,1 milhões de criadores de conteúdo do OnlyFans normalmente vendem imagens e vídeos explícitos por uma taxa de assinatura mensal, além de pagamentos únicos. A empresa fica com um quinto da receita. As assinaturas efetivamente colocam paywalls em torno de quase todas as contas do OnlyFans, tornando o site difícil de ser examinado.

(Reportagem de Jason Szep e Peter Eisler em Washington, Andrew R. C. Marshall de Londres e Brad Heath em Washington)