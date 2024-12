Zema determina mobilização total em socorro a acidente em MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), determinou "mobilização total" neste sábado (21) para o socorro às vítimas do acidente de ônibus que matou ao menos 22 pessoas nesta madrugada.

O que aconteceu

Ônibus pegou fogo. O acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um carro no quilômetro 286 da BR-116, na localidade de Lajinha, em Teófilo Otoni (MG), por volta das 4h da madrugada. O corpo de bombeiros, o Samu e a Polícia Militar atuam no local. Houve um incêndio no ônibus e parte das vítimas morreu carbonizada.

Governo de Minas se diz mobilizado. No final da manhã de hoje, o governador Romeu Zema afirmou em rede social que todas as forças de segurança do estado estão mobilizadas no atendimento às vítimas.

Zema fala em agilidade e suporte às famílias. "Determinei mobilização total do governo de Minas no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni", disse ele. "Nossas forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência."

Imediatamente, coloquei as aeronaves do Gabinete Militar do Governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de Trabalho e Apoio para reforçar o atendimento em Teófilo Otoni.

Romeu Zema, governador de Minas

Tragédia na véspera do Natal. O governador expressou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. "Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos."

Governo de São Paulo auxilia na identificação

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ajuda governo de Minas. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que a secretaria já está em contato com as autoridades mineiras para auxiliar nos trabalhos identificação das vítimas.

Lista dos passageiros. Governo afirma ainda que a lista com o nome de todos os envolvidos no acidente já foi compartilhada com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo, contribuindo com as investigações.