Lula recebe visita de Chico Buarque em São Paulo

O presidente Lula (PT) recebeu o cantor Chico Buarque na sua residência em São Paulo nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

Lula publicou uma foto ao lado de Chico e a esposa, Carol Proner, além da primeira-dama, Janja. "Nada melhor que receber amigos em casa. Hoje, eu e Janjinha tivemos uma visita muito especial. Recebemos Chico Buarque e Carol Proner, em São Paulo. É sempre uma alegria poder ter vocês por perto", diz a legenda.

Segundo a assessoria de Lula, a visita não foi programada. "Eles são amigos muito próximos há anos", informou.

Presidente está repousando em sua casa em São Paulo após receber alta hospitalar no último domingo (15). Lula estava internado desde o último dia 9 no hospital Sírio-Libanês para drenar um hematoma intracraniano. Ele não se licenciou do cargo e continuou sancionando leis do hospital, mesmo sem autorização de seu médico, Roberto Kalil Filho.

Ministros visitaram Lula. Após a alta, o presidente concedeu entrevistas e disse que está "pronto para governar e entregar um país feliz em 2026". Ele já recebeu os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e José Múcio (Defesa), que relataram que Lula está bem e disposto.

Retorno para Brasília depende de tomografia. O exame está marcado para a próxima quinta (19). Uma reunião ministerial foi agendada para a manhã de sexta (20). O presidente também depende da autorização médica para participar do "Natal dos Catadores", evento da Ancat (Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis) que ele frequenta desde 2003.