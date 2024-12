BYD Dolphin Plus é 1º carro elétrico a obter nota máxima no Latin NCap

O BYD Dolphin Plus é o primeiro carro 100% elétrico a obter nova máxima em testes de colisão realizados pelo Latin NCap, que também nunca havia dado cinco estrelas a um veículo produzido na China.

O que aconteceu

O BYD Dolphin Plus oferece sete airbags, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) como equipamento padrão. O Latin NCAP testa apenas a versão básica dos automóveis.

O veículo foi testado em impactos frontal, lateral e de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis da Estrada (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistema de Suporte de Pista (LSS), Sistema de Assistência à Segurança (SAS) e Detecção de Ponto Cego (BSD)

No teste, o BYD Dolphin Plus ficou com 92,60% para Ocupante Adulto, 93,17% para Ocupante Infantil, 77,03% para Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 85,17% para Assistência à Segurança.

O modelo mostrou boa proteção geral no impacto lateral e proteção marginal do tórax no impacto lateral de poste, proteção para ocupantes crianças e sistemas de assistência com um volume completo de unidades equipadas como padrão.

Parabéns à BYD por se tornar o primeiro fabricante chinês, o primeiro veículo fabricado na China e o primeiro veículo elétrico a obter cinco estrelas no Latin NCAP. Esse resultado representa um marco para o Programa, já que os carros chineses são questionados há muito tempo por seus baixos padrões de segurança, de acordo com os resultados dos testes do Latin NCAP. Alejandro Furas, secretário-geral do Latin NCAP

