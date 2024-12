O Citroën C3 Aircross acaba de completar um ano de mercado em sua segunda geração. Curiosamente, ela pouco se parece com a anterior, que saiu de linha em 2020 sem deixar saudades.

Não que o carro fosse ruim, muito pelo contrário. Em seus últimos quatro anos de vida, contou com o ótimo câmbio automático de seis marchas aliado ao robusto motor 1.6 aspirado. Era um conjunto confiável, mas o modelo vendia muito pouco.

Em 2017, primeiro ano com o câmbio de seis marchas, emplacou mais de 8.300 unidades, mas o número só caiu em seguida, chegando a 679 unidades em 2020.

Colunistas do UOL

Depois desse hiato sem produção, o atual chegou com melhorias em segurança e uma mecânica mais eficiente. Porém, ficou claro que pioraram o carro em alguns pontos, como eu mostro no vídeo dessa semana.

Tive a oportunidade de comparar um Aircross 2019 com a geração atual para concluir que, de igual mesmo, ficou somente o nome.

