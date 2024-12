Pneu imortal? Solução milagrosa vendida online pode deixá-lo em apuros

O avanço da tecnologia automotiva continua trazendo inovações surpreendentes, mas nem sempre confiáveis. Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma técnica para deixar o pneu do carro indestrutível. Com a colocação de uma manta colada no interior do composto, furos e rasgos seriam absorvidos de forma que ele nunca esvazie.

Seria o fim das borracharias como as conhecemos? O UOL Carros procurou especialistas para saber se este tipo de produto, importado da China em sites de venda online, realmente funciona.

Eles reforçam que soluções alternativas e não homologadas podem comprometer a estrutura do pneu, afetar sua capacidade de dissipar calor, alterar sua dirigibilidade e até aumentar o risco de acidentes.

Roberto Falkenstein, consultor da área de tecnologias inovativas da Pirelli para América Latina, levantou os possíveis problemas que tal produto pode causar.

"A Pirelli não recomenda nada que seja colocado no pneu posteriormente à sua fabricação para evitar furos ou vazamentos. Esse tipo de manta pode trazer sérios problemas de balanceamento do pneu, ocasionando vibrações e até danos que podem causar acidentes", alerta Falkenstein.

O consultor aponta que a Pirelli conta com tecnologia que permite que o veículo continue rodando e evite a perda de pressão do ar, prevenindo 85% dos casos de perfurações de até 5 mm, localizadas na banda de rodagem do pneu, sem necessidade de mantas adicionais.

Renato Siqueira, gerente de serviços técnicos ao cliente da Continental Pneus na América do Sul, também questiona a eficácia e segurança desse acessório vendido online.

"Desconheço o produto demonstrado no vídeo ou como ele funcionaria exatamente. A inclusão de adesivos 'antifuro' em pneus pode parecer uma solução prática, mas representa um risco significativo à segurança dos motoristas e à integridade dos veículos. Pneus são componentes críticos, diretamente ligados à segurança nas ruas e estradas", explica Siqueira.

"É essencial priorizar soluções desenvolvidas e certificadas por fabricantes renomados, que contam com o respaldo de anos de testes e inovação tecnológica. Segurança nunca deve ser colocada em risco por opções que prometem resultados rápidos, mas sem a devida comprovação científica e técnica", completa.

