Presidente do BCE diz que tarifas dos EUA podem ter impacto desinflacionário na Europa

(Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira que as tarifas dos Estados Unidos podem ter um impacto desinflacionário na Europa se não houver contramedidas europeias, mas levarão a China a redirecionar as exportações para a região.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas neste mês, elevando-as efetivamente para 145% quando as taxas impostas mais cedo neste ano são levadas em consideração.

Embora isso possa aumentar a inflação nos Estados Unidos, pode ter o efeito oposto na Europa, disse Lagarde em uma entrevista ao vivo com o Washington Post, embora o resultado da inflação ainda seja incerto, dada a variedade de fatores em jogo.

"A China terá excesso de capacidade e desejará redirecionar suas exportações para algum lugar, possivelmente para a Europa, e isso teria um impacto negativo nos preços", disse Lagarde.

No entanto, Lagarde acrescentou que isso seria compensado em parte pelo provável impacto inflacionário de um esperado aumento fiscal alemão depois que o Parlamento do país aprovou um plano no mês passado para aumentar os gastos em defesa e infraestrutura.

Lagarde disse que não poderia excluir a possibilidade de revisitar as previsões de crescimento do BCE quando fizer sua próxima projeção em junho, à luz das tarifas de Trump.

Questionada se está segura de que Trump estava recuando das ameaças de demitir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ela reiterou seu respeito por Powell.

"Sempre que houve interferência política e sempre que presidentes de bancos centrais perderam a independência, isso foi seguido por declínio do crescimento e aumento da inflação", acrescentou Lagarde.

(Reportagem de Sarah Marsh)