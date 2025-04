Comissário de Economia UE diz que bloco prefere solução negociada para comércio com os EUA

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A União Europeia prefere chegar a uma solução negociada com os Estados Unidos sobre o comércio, mas responderá com contramedidas se as discussões não levarem a uma solução, disse o Comissário para a Economia da UE, Valdis Dombrovskis, em Washington, nesta quarta-feira.

Ele disse que a UE já havia se oferecido para comprar mais gás natural liquefeito (GNL) dos EUA e reduzir as tarifas sobre determinados produtos, e acrescentou que Bruxelas gostaria de receber mais clareza de Washington sobre suas expectativas. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas abrangentes sobre as importações da maior parte do mundo no início deste mês.

"Nossa primeira preferência é, claramente, chegar a uma solução negociada com os EUA", disse Dombrovskis em um evento organizado pelo Conselho Atlântico à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

"Mas, ao mesmo tempo, também indicamos plenamente que, se as negociações não chegarem a uma solução, também concordamos em apresentar contra-tarifas."

Dombrovskis negou que houvesse qualquer ligação entre as questões comerciais e o anúncio de quarta-feira de multas da UE contra as empresas de tecnologia norte-americanas Meta e Apple, defendendo a medida como necessária para fazer cumprir as leis da UE.

Ele também disse que o bloco está preparado para responder a qualquer dumping de produtos por parte da China, agora que os mercados dos EUA estavam secando para Pequim.

Dombrovskis disse que a UE revisará suas perspectivas econômicas na próxima semana, mas as estimativas iniciais indicaram que as tarifas de Trump reduziriam 0,2 ponto percentual do PIB da UE neste ano e no próximo, sem novas escaladas nas taxas.

A UE não está desistindo de sua relação comercial com os Estados Unidos, mas também fechará novas parcerias em todo o mundo para fortalecer a segurança econômica, disse Dombrovskis.

O bloco de 27 nações já tem acordos comerciais em vigor com 76 países e recentemente concluiu negociações para parcerias novas ou aprimoradas com o México, a Suíça e quatro países sul-americanos. A UE está dando continuidade às negociações com a Índia, Tailândia, Filipinas e Indonésia e iniciou conversações com os Emirados Árabes Unidos, disse ele.

Em 10 de abril, a UE suspendeu suas primeiras contramedidas contra as tarifas de Trump por 90 dias, mas disse que todas as opções permanecem sobre a mesa.