Mulher envenenada achou que ovo de Páscoa era presente de loja

Do UOL, em São Paulo

Miriam Lira, que foi internada e perdeu dois filhos após comerem um ovo de Páscoa envenenado, pensou que o doce fosse um presente de alguma loja de chocolates do Maranhão.

O que aconteceu

A mulher contou ter recebido uma ligação telefônica logo que entregaram o ovo em sua casa. A declaração foi dada durante uma entrevista exclusiva hoje à TV Mirante, onde ela apareceu deitada em uma maca e ainda fragilizada com a situação.

Mirian acreditou que a loja havia ligado para confirmar a entrega. ''Me perguntaram se eu tinha recebido. Só que, na minha cabeça, eu pensei que fosse o povo da Cacau Show confirmando se eu tinha recebido a embalagem. Eu só respondi que sim. Não busquei investigar mais de onde vinha'', relatou.

Mulher fala pela primeira vez sobre caso de envenenamento Imagem: Reprodução / TV Mirante

Ela e os dois filhos, Luis e Evelyn - de 7 e 13 anos -, provaram juntos o doce na cozinha. A vítima não imaginou ter sido envenenada também, acreditou que passava mal por ver o filho agonizando logo após comer o alimento: ''Depois que fui ter noção de quão grave eu fiquei e do estado da Evelyn também''.

Mulher diz estar ''digerindo o que aconteceu'' e pede justiça pelas crianças. ''Daqui para frente, não tenho nenhum pouco de noção do que vai ser. Só quero que seja feita justiça, porque foram os meus dois filhos, que eu não vou ter mais de volta. Então, é só o que peço.''

Relembre o caso

Menino de sete anos foi a primeira pessoa a morrer. O chocolate, supostamente envenenado, foi entregue na semana passada por um motoboy à mãe do garoto no Maranhão. A irmã de 13 anos morreu ontem depois de ficar cinco dias internada, já a mãe segue sob observação no hospital de Imperatriz.

A suspeita do crime é ex-namorada do atual companheiro da mãe das crianças e foi presa no dia seguinte. Jordelia Pereira Barbosa, 36, estava em um ônibus que saiu de Imperatriz para a cidade de Santa Inês, onde mora. A cidade fica a cerca de 400 quilômetros de onde o crime aconteceu. O UOL não conseguiu contatar a defesa dela até o momento.

Câmera gravou momento em que mulher comprou chocolate. As imagens mostraram que ela chegou ao local com uma peruca preta e óculos escuros por volta das 16h. Ela saiu da loja levando os ovos que foram consumidos pela família na noite do mesmo dia.

Mulher assumiu que comprou o ovo, mas negou que tivesse envenenado o doce. O delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manoel Almeida, explicou à TV Bandeirantes que mesmo que ela não tenha confessado o crime, "elementos fortes" sinalizam a participação no caso.

Suspeita da polícia é de que a mulher tenha cometido crime por ciúmes. Amostras do alimento foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística e mais detalhes do caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, segundo a polícia.

Família não sabia quem tinha enviado o chocolate. O alimento foi entregue com um bilhete que dizia: "Com amor. Feliz Páscoa". "Logo quando ela recebeu [o chocolate], alguém ligou para ela e perguntou se ela tinha recebido. Aí ela disse que sim e perguntou quem era. A pessoa que estava na linha disse 'você vai saber quem é'", disse o irmão da vítima à imprensa local.