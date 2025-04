Rio Capital Mundial do Livro é marco para Brasil e para língua portuguesa, diz embaixadora

A partir desta quarta-feira (23), Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, o Rio de Janeiro passa a ser a Capital Mundial do Livro de 2025. Essa é a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa sedia essa iniciativa criada em 2001 pela Unesco, que é sediada em Paris.

O Rio de Janeiro foi oficialmente nomeado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em 2023. A candidatura da cidade recebeu o título de Capital Mundial do Livro em 2025 por sua proposta de promoção da literatura, da leitura e da sustentabilidade no setor editorial.

"A cidade foi escolhida pelo seu compromisso com a inclusão social e o acesso à leitura, com foco especial nas comunidades periféricas e vulneráveis", indica a embaixadora do Brasil junto à Unesco, Paula Alves de Souza.

Um dos objetivos é incentivar as pessoas, e principalmente os jovens, a ler e tentar frear o fenômeno mundial de queda da leitura. O Brasil lê menos a cada ano que passa. O último levantamento nacional "Retratos da Leitura", divulgado em 2024, apontou que pela primeira vez desde a realização da série histórica, iniciada em 2007, a maioria dos brasileiros (53%) não lê livros.

Literatura em língua portuguesa

A iniciativa mostrará "a contribuição do Brasil na literatura em língua portuguesa", aponta a embaixadora. Para Paula Alves de Souza, o projeto "coloca o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, como polo criativo de inovação social e reconhece o papel da leitura como espaço de valorização da cultura popular".

O Rio Capital Mundial do Livro "é um marco histórico para o Brasil e para a comunidade lusófona", ressalta a embaixadora, lembrando que o projeto carioca teve o apoio da delegação permanente do Brasil na Unesco e do Instituto Guimarães Rosa, do Itamaraty, e espelha a diplomacia cultural do país.

Paula Alves de Souza acredita que a demora na escolha de uma capital mundial do livro em língua portuguesa se deve "talvez por nós, países de língua portuguesa, não entendermos ainda a importância da língua portuguesa como grande vetor de projeção Internacional", apesar da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Por isso, essa projeção internacional "posiciona o Brasil de forma mais protagonista no cenário Internacional das políticas públicas e é uma oportunidade fundamental de cooperação com os países lusófonos".

Combater a homogeneização da cultura

Para a diplomata, o Rio Capital Mundial do Livro é reflexo do amadurecimento da política cultural brasileira e da sociedade civil, que mostra outras caras, outras manifestações culturais, diferentes dos eternos clichês da praia, do samba e do futebol.

Também é "uma resposta ao desafio de posicionar a língua portuguesa, as suas indústrias criativas, mercado editorial e literatura no mundo de hoje, cada vez mais virtual, em que há uma tendência tão forte em torno de um único idioma, levando a uma espécie de homogeneização da cultura que deve ser combatida sempre", pontua.

O Rio recebe o título de Capital Mundial do Livro da cidade francesa de Estrasburgo. Durante um ano, a partir desta quarta-feira (23) e até abril de 2026, diversas ações culturais e educacionais serão realizadas na capital carioca. A programação envolve a rede municipal de bibliotecas e os grandes e tradicionais eventos literários cariocas, como a Bienal do Livro e a Festa Literária das Periferias (Flup).