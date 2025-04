Putin diz que Rússia tem escassez de armas apesar do aumento da produção

MOSCOU (Reuters) - As Forças Armadas da Rússia ainda estão carentes de certas armas, incluindo drones, apesar do grande aumento na produção, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira.

Putin disse em uma reunião da estatal Comissão Militar-Industrial que quase todas as empresas de defesa cumpriram integralmente seus pedidos no ano passado.

"Por exemplo, a produção de armas, comunicações, sistemas de reconhecimento e guerra eletrônica mais que dobrou. As tropas receberam mais de 4.000 unidades de armas blindadas, 180 aeronaves de combate e helicópteros", disse ele em comentários televisionados.

Mais de 1,5 milhão de drones de vários tipos também foram produzidos, acrescentou Putin, incluindo cerca de 4.000 drones com visão em primeira pessoa (FPV) — modelos leves projetados para segmentação de precisão.

Mas Putin disse: "Eu sei muito bem, e muitos aqui que estão participando da nossa reunião hoje sabem tão bem quanto eu: ainda não há armas suficientes. Não são suficientes."

Ele acrescentou: "Tenho certeza de que todos os planos para aumentar a produção dos equipamentos necessários, neste caso drones, certamente serão concretizados. Eles estão aguardando ansiosamente na frente de batalha."

Os comentários de Putin sinalizam que a Rússia pretende aumentar ainda mais a produção militar no quarto ano de guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo em que mantém conversas com os Estados Unidos sobre as perspectivas de fim do conflito.

A Rússia ajustou suas fábricas de defesa para produção 24 horas por dia desde o início da guerra. Também adquiriu grandes quantidades de equipamento militar de outros países, incluindo drones Shahed do Irã e artilharia, mísseis balísticos e sistemas de foguetes da Coreia do Norte.

(Reportagem de Anton Kolodyazhnyy e Vladimir Soldatkin)