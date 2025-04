Nenhum governo pode impedir a 'revolução' energética, diz Guterres em cúpula com Lula

Nenhum governo "pode parar a revolução da energia limpa", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta quarta-feira (23), no final de uma cúpula virtual sobre o clima, enquanto os Estados Unidos voltam a priorizar as energias fósseis.

"Nenhum grupo ou governo pode impedir a revolução da energia limpa. A ciência está do nosso lado e a economia mudou", disse Guterres a repórteres no final da cúpula, organizada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo país sediará a COP30 em novembro, em Belém do Pará.

Embora ele não tenha mencionado nenhum país específico, seus comentários foram feitos no momento em que o presidente americano, Donald Trump, retirou novamente os Estados Unidos do acordo climático de Paris e prometeu "impulsionar" a extração de carvão nos Estados Unidos e priorizar os combustíveis fósseis de forma generalizada.

Nesta quarta-feira, Lula e o chefe da ONU reuniram 17 líderes mundiais para uma cúpula virtual a portas fechadas com o objetivo de impulsionar os esforços climáticos antes da COP30, em Belém.

Os presidentes chinês, Xi Jinping, francês, Emmanuel Macron, turco, Recep Tayyip Erdogan, queniano, William Ruto, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estavam entre os participantes.

"Ouvi uma mensagem de unidade. Sim, o nosso mundo enfrenta enormes ventos contrários e uma infinidade de crises. Mas não podemos permitir que os compromissos climáticos sejam descarrilados", insistiu Guterres, que acredita que "o caminho para sair do inferno climático passa pelas energias renováveis".

O planeta vive seu terceiro ano consecutivo de temperaturas historicamente altas, depois de 2024 se tornar o ano mais quente já registrado, superando o recorde estabelecido em 2023.

