PF acusa direção do INSS de agir para liberar descontos após denúncias

A Polícia Federal afirma que a direção do INSS, incluindo o presidente do órgão, afastado hoje por ordem da Justiça Federal, Alessandro Stefanutto, agiu para liberar o desconto em folha de aposentados mesmo após uma série de denúncias na imprensa e de órgãos de controle.

O que aconteceu

A PF afirma que o INSS anunciou medidas e apurações internas, mas que, na prática, o presidente e dirigentes atuaram para liberar descontos. O UOL teve acesso a uma das representações sigilosas da PF que levaram à operação Sem Desconto, deflagrada hoje. No documento de 247 páginas, o delegado da PF Bruno Oliveira Bergamaschi pede a realização de buscas nos endereços dos dirigentes do órgão e aponta que Steffanuto teria atuado justamente para liberar os descontos indevidos na folha dos aposentados.

A CGU (Controladoria-Geral da República) e o TCU (Tribunal de Contas da União) apontaram irregularidades. O INSS realizou procedimento interno após ser provocado por órgãos de controle. Os descontos, que cresceram a partir da pandemia, eram feitos por meio de acordos do INSS com associações em um esquema que foi revelado primeiro pela imprensa e depois investigado pelas autoridades.

O INSS foi procurado pela reportagem para comentar, mas ainda não se pronunciou. O espaço está aberto a manifestações.

Não bastasse o exponencial aumento dos descontos realizados em folha, acompanhado de concomitante incremento na quantidade de requerimentos de cancelamento dos descontos associativos, e mesmo diante de uma enxurrada de reclamações e processos judiciais por descontos indevidos em aposentadorias, o INSS, em 2024, firmou mais sete acordos de cooperação técnica autorizando o 'desconto de mensalidade associativa' diretamente na folha de pagamento dos aposentados - medida desarrazoada ante o cenário posto.



Portanto, a mesma autarquia que declara não possuir capacidade de fiscalizar os ACTs [Acordos de Cooperação Técnica] é aquela que libera novos acordos e consignações de descontos em sua folha, malgrado cônscia do quadro de ilicitudes apresentado.

Trechos da representação da PF que levou à operação de hoje contra a direção do INSS

Auditoria da CGU ouviu mais de mil beneficiários em todo o país. Segundo a Controladoria, 97,6% dos beneficiários afirmaram não terem autorizado os descontos. Diante deste cenário, o próprio INSS editou, no ano passado, uma portaria para tornar mais rigorosos os critérios para autorização dos descontos em folha e foi determinado o bloqueio de algumas entidades enquanto não fossem implementados.

Steffanuto falou que seria "duro" com as entidades e encaminharia casos suspeitos à PF. Na representação, porém, a PF afirma que nunca recebeu denúncias do órgão e que, na prática, ele teria agido para buscar uma solução "intermediária" para liberar alguns descontos enquanto não fossem implementados mecanismos como a identificação biométrica para garantir que os beneficiários autorizaram os pagamentos.

A PF aponta que, mesmo após série de denúncias e até uma determinação do TCU para suspender acordos com associações, o INSS firmou sete novos acordos em 2024. Para a PF, o "único interesse em voga observado pela direção do INSS foi o das associações que faziam os descontos". Diante disso, a corporação pediu, e a Justiça Federal no DF autorizou, a suspensão imediata dos acordos do INSS com associações envolvidas no esquema fraudulento.



Nesse cenário, a despeito da aparente diligência publicizada pelo INSS para dificultar a implementação de descontos associativos de maneira indevida, a direção do INSS, por intermédio do Ofício nº430/2024-DIRBEN-INSS, iniciou tratativas com a Dataprev para viabilizar uma solução transitória que possibilitasse a retomada dos descontos, visando atender a solicitações de entidades associativas e sindicatos.