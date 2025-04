PIS/Pasep: como sacar o abono salarial pelo aplicativo Caixa Tem

Os saques do terceiro lote do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), referente ao ano-base 2023, podem ser realizados até 29 de dezembro deste ano.

O que aconteceu

O crédito é feito automaticamente para trabalhadores com conta-corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Os demais beneficiários podem usar o aplicativo Caixa Tem para sacar os valores. O download pode ser feito nas lojas Google Play Store ou na App Store.

Usuário terá de informar CPF e número de telefone para fazer o login. Um código de verificação será enviado pelo WhatsApp oficial da Caixa, solicitando uma autenticação facial por meio de uma foto. O cadastro é concluído com um documento válido de identidade, como CNH ou RG.

Aplicativo autoriza movimentação do saldo para outros bancos. Além disso, o cliente poderá realizar pagamentos de contas ou boletos. Caso a opção seja pelo saque, basta comparecer a um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal e clicar na opção "Saque sem cartão" no aplicativo para gerar um código.

Operação é concluída no caixa eletrônico. O cliente deverá escolher a opção "Saque CAIXA Tem", informar o CPF e digitar o código informado no aplicativo. Depois, basta escolher a quantia desejada para saque.

Terceiro lote foi liberado no último dia 15. Os recursos são destinados para os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que nasceram nos meses de março e abril. Uma das exigências é que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos para receber o benefício.