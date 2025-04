Milhares de fiéis se despedem do papa em Roma; Vaticano cogita prolongar velório

Dezenas de milhares de fiéis enfrentaram longas filas nesta quarta-feira (23) para se despedir do papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O corpo do pontífice, morto no início da semana, foi levado com honras da residência onde vivia desde 2013 até o majestoso templo católico. O funeral será celebrado no sábado, às 10h (horário local), na Praça de São Pedro. A cerimônia deve reunir ao menos 200 mil pessoas, além de 170 delegações internacionais.

A assessoria de imprensa do Vaticano informou que, "dado o grande número de fiéis (...), não está descartada a possibilidade de estender o horário de abertura da basílica" além da meia-noite, como inicialmente previsto.

Assim como no funeral de João Paulo II em 2005, dezenas de chefes de Estado e membros da realeza devem comparecer à cerimônia, que contará com forte esquema de segurança.

Na entrada da Praça de São Pedro, a polícia do Vaticano e os carabinieri italianos revistam mochilas e submetem os fiéis a detectores de metal, enquanto os pertences são escaneados. "Estamos de plantão desde segunda-feira e os próximos dias prometem ser bem difíceis", disse um membro da Guarda Suíça à AFP.

Mais cedo, o corpo do papa foi escoltado por dezenas de cardeais, bispos e religiosos desde a pequena capela da Casa Santa Marta até a imponente Basílica de São Pedro, coroada pela cúpula de Michelangelo.

Rito

O caixão foi carregado por membros do cerimonial do Vaticano, trajando roupas escuras, e escoltado por oito guardas suíços em uniforme tradicional, armados com alabardas. Ao som dos sinos, foi aplaudido pelos fiéis aglomerados na Praça de São Pedro.

A cerimônia foi marcada por forte emoção, sobriedade e solenidade. Teve início com uma breve oração na capela da residência Santa Marta, seguida por uma lenta procissão pelas ruas internas do Vaticano. O caixão de madeira, coberto por um tecido vermelho, foi escoltado por guardas suíços e acompanhado por cardeais, ao som de sinos e salmos.

Em seguida, o cortejo entrou na Praça de São Pedro e depois na basílica, onde o caixão foi depositado diante do altar da confissão ? local tradicionalmente associado ao túmulo do apóstolo Pedro. Por fim, o corpo do papa Francisco foi aspergido com água benta e incensado pelo cardeal camerlengo, responsável por conduzir a Igreja durante o período de transição até a escolha de um novo papa.

Em ruptura com a tradição, o sumo pontífice não repousa sobre um catafalco, mas diretamente no chão, conforme desejo expresso de Jorge Bergoglio, que buscava maior simplicidade nos ritos fúnebres papais.

O público poderá passar diante de seu corpo durante três dias: quarta-feira das 11h à meia-noite (ou além), quinta-feira das 7h à meia-noite, e sexta-feira das 7h às 19h (horário local). O caixão será fechado na noite de sexta-feira durante uma cerimônia presidida pelo cardeal camerlengo, o americano Kevin Farrell.

Na morte de Bento XVI, em 31 de dezembro de 2022, cerca de 200 mil pessoas prestaram homenagem ao longo de três dias, antes do funeral assistido por 50 mil fiéis.

Durante uma homenagem no Parlamento ao papa Francisco, a chefe do governo italiano Giorgia Meloni ? que depois visitou a basílica ? descreveu-o como um homem "determinado", com quem "a gente se sentia à vontade para falar de qualquer coisa. Ele fazia você sentir que tinha valor (...). A última coisa que me disse foi: 'Nunca perca seu senso de humor'".

Funeral

"É impossível saber" quantas pessoas estarão presentes no dia do funeral, pois muitos fiéis podem ir e voltar no mesmo dia, mas espera-se "algumas centenas de milhares, no mínimo", declarou Pierfrancesco Demilito, chefe da assessoria de imprensa da Proteção Civil italiana.

O ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciou que comparecerá com sua esposa Melania, apesar das críticas frequentes do papa à sua política antimigração. O presidente brasileiro Lula participará do evento ao lado de sua esposa, Janja da Silva.

O presidente francês Emmanuel Macron e o ucraniano Volodymyr Zelensky também planejam comparecer. Já o líder russo Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, não deve comparecer.

A Rússia será representada no funeral do papa Francisco, marcado para sábado, pela ministra da Cultura, Olga Lioubimova, anunciou o Kremlin nesta quarta-feira. Segundo a imprensa russa, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que a presença de Lioubimova no Vaticano foi decidida pelo próprio presidente Putin.

Pouco conhecida fora da Rússia, a ministra é considerada uma figura de segundo escalão em um evento que deve reunir chefes de Estado de todo o mundo.

Putin não visita países ocidentais desde o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu António Costa, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Olaf Scholz também confirmaram presença, assim como o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O rei Felipe VI e a rainha Letizia da Espanha, o príncipe William do Reino Unido, bem como o príncipe Albert II de Mônaco e sua esposa Charlène também estarão presentes.

Ao final da missa, que começará às 10h (horário local), o caixão será transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, dedicada à Virgem Maria, onde o papa será sepultado, conforme sua vontade.

(Com AFP)