Mulher é presa por citar assassino de CEO após ter pedido médico negado

A norte-americana Briana Boston foi presa por ameaça após dizer que os funcionários que negaram um pedido médico dela seriam "os próximos", em referência ao assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare.

O que aconteceu

Mulher ligou para seguradora após ter pedido médico negado. Briana Boston, de 42 anos, ligou para funcionários da seguradora de saúde BlueCross BlueShield na última terça-feira (10). A chamada em que ela teria feito as ameaças foi gravada e enviada pela empresa ao FBI, que acionou a polícia de Lakeland, na Flórida.

Boston disse "atrasar, negar, depor", em referência a escritos nas balas que mataram Brian Thompson. Para a polícia, as palavras supostamente usadas por Luigi Mangione se tornaram "reconhecidas como contrárias a seguradoras de saúde", e fazem referência a estratégias supostamente usadas pelas seguradoras para recusar tratamento a seus clientes.

Boston admitiu falas à polícia, dizendo que "as empresas de saúde brincaram, e merecem o carma do mundo porque são más". Além disso, explicou que as usou por ser "o que está na mídia atualmente", e que as conheceu através do ato de Mangione.

Mulher foi indiciada por "ameaças de tiroteio em massa ou ato de terrorismo", segundo a polícia. Entretanto, Boston disse a investigadores que "não é perigo para ninguém" e que não possui armas.

Pena para mulher pode chegar a 15 anos de prisão. Seu advogado pediu sua soltura, argumentando que ela tem ficha limpa, mas o juiz a manteve presa sob fiança de 100 mil dólares (R$ 600 mil). Ele disse que o valor "é apropriado considerando a situação do nosso país neste momento".