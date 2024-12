Vídeo de mulher falando do filho após polêmica por assento em voo é sátira

Posts nas redes sociais enganam ao tratar como verdadeiro um vídeo supostamente atribuído à mãe da criança envolvida em uma discussão sobre troca de assento em um voo da Gol.

O conteúdo, porém, foi postado por um perfil humorístico e satiriza o episódio que viralizou recentemente.

O que diz o post

"Mãe do menino do avião pede desculpas ao filho", diz o texto da publicação.

Abaixo, há o vídeo de uma mulher, identificada como se fosse a mãe da criança: "Não sei se peço desculpas ao meu filho, porque não consegui tirar a moça de lá, ou se... Não sei. Só o que eu quero dizer é: moça, da próxima vez, seja um pouco mais humana. Ceda seu lugar para uma criança".

Por que é falso

Vídeo não é da mãe da criança envolvida em polêmica. Em uma busca no Google (aqui), é possível encontrar uma reportagem exibida no domingo (8) pelo programa Fantástico, da TV Globo, na qual há uma entrevista com a mãe do garoto (aqui, aqui e aqui), que disse ter sofrido ameaças após o caso. Ela se chama Aline Rizzo (abaixo) e não é a mesma pessoa que aparece nos posts enganosos.

Imagem: Reprodução/Fantástico/TV Globo

Perfil humorístico publicou vídeo compartilhado por posts desinformativos. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o conteúdo foi postado originalmente no TikTok pela produtora de conteúdo humorístico Juju Gil (aqui e abaixo). Na descrição, ela define seu perfil como "Sátiras do meu, do seu e do nosso dia a dia!". A autora ainda diz tratar-se de uma peça satírica ao utilizar as hashtags #humortiktok e #humor.

Autora esclareceu que vídeo era irônico. Diante da repercussão do conteúdo satírico, que teve mais de 6,6 milhões de visualizações, Juju Gil fez um novo post para explicar que se tratava de uma piada (aqui e abaixo). "Gente: sim, é um meme! Aliás, na verdade, nem era um meme; era uma crítica à atitude da moça que filmou a Jeniffer", disse, citando o nome da passageira que não cedeu seu lugar ao filho de Aline.

Briga por assento em avião viralizou nas redes sociais. A bancária Jeniffer Castro foi filmada por uma passageira revoltada por ela não ceder o assento na janela do avião a uma criança. Acusada de não ter "empatia", a jovem aparece usando fones de ouvido e ignorando as reclamações (aqui). O caso teve grande repercussão, e Jeniffer disse "não estar bem" desde o episódio por conta dos ataques que sofreu (aqui). A advogada Eluciana Iris Almeida Cardoso, que gravou a situação, afirmou em entrevista ao Domingo Espetacular, da RecordTV, estar arrependida por ter filmado a cena (aqui).

Viralização. Até a tarde desta quarta (11), um post no Instagram tinha mais de 1.200 curtidas.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news