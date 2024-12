Nasdaq chega a 20.000 pontos pela primeira vez com impulso de ações de IA

(Reuters) - O Nasdaq ultrapassou a marca de 20.000 pontos nesta quarta-feira, uma vez que o avanço das ações de tecnologia não mostra sinais de desaceleração devido às expectativas de uma regulamentação mais flexível sob a Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos e a apostas no crescimento dos lucros de empresas relacionadas à inteligência artificial (IA) nos próximos trimestres.

O índice chegou a subir 1,6%, atingindo um recorde histórico de 20.001,42 pontos.

Ele deu um salto e acumula de mais de 33% este ano, superando o desempenho dos índices S&P 500 e Dow Jones, já que as megacaps de tecnologia, incluindo a Nvidia, a Microsoft e a Apple, adicionam mais peso ao índice com a alta de seus papéis.

Atualmente, as três empresas formam o clube dos 3 trilhões de dólares, com a fabricante do iPhone ganhando uma pequena vantagem.

O índice atingiu 19.000 pontos pela primeira vez no início de novembro, quando Donald Trump garantiu a vitória na eleição presidencial dos EUA e seu Partido Republicano alcançou a maioria nas duas casas do Congresso.

Desde então, as ações dos EUA têm sido sustentadas pelas expectativas de que as políticas de Trump sobre cortes de impostos e regulamentações mais flexíveis possam apoiar as grandes empresas de tecnologia, e que o ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve possa manter a economia norte-americana em alta.

(Por Shashwat Chauhan)