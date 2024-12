Wall Street cai antes da divulgação de dados de inflação nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (10), antes da publicação dos dados de inflação nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,4%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,3% e o S&P 500 também perdeu 0,3%.

Após bater vários recordes depois das eleições presidenciais americanas, a bolsa caiu nos últimos dois dias em meio à cautela antes da publicação de dados importantes de inflação.

Contudo, a Alphabet subiu 5,3% depois que o Google apresentou um novo chip de computação quântica que poderia levar a avanços no descobrimento de fármacos ou na energia de fusão.

Com os novos dados de inflação, o mercado espera que o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, corte as taxas de juros de referência no fim da próxima semana.

Entre as ações do dia, o destaque ficou com a Walgreens Boots Alliance, que disparou 17,7% após notícias de que seria adquirida pela firma de capital privado Sycamore Partners.

A Boeing também subiu (4,5%) ao anunciar que está retomando a produção em duas fábricas da região de Seattle que ficaram fechadas por quase três meses devido a uma greve.

