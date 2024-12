Brasileiros consideram democracia melhor regime, mas estão insatisfeitos

A democracia é o melhor sistema de governo para 81% dos brasileiros, mas 55% da população se diz insatisfeita com o regime no país. A informação consta em pesquisa do Observatório da Democracia da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) divulgada nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Só 15% dos entrevistados não acreditam que a democracia é a melhor forma de governo. O indicador é menor do que o verificado em países como Argentina (20%), Chile (25%) e Colômbia (34%). Outro dado importante é que 70% dos brasileiros veem a democracia ameaçada, segundo o estudo.

Já a insatisfação com o regime é maior do que a verificada em países como Espanha (51%) e Itália (51%) em levantamentos parecidos. Por outro lado, a insatisfação é menor do que na Argentina (61%), no Chile (70%) e nos EUA (57%).

"Os dados sugerem uma necessidade de reformas e de maior transparência, maior engajamento dos cidadãos e medidas eficazes para combater a disseminação de desinformação", afirmou procurador federal Paulo Ceo. Ele é adjunto do advogado-geral da União.

Três mil pessoas foram ouvidas para o levantamento. As entrevistas foram feitas por telefone entre 30 de novembro e 5 de dezembro. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

Mais confiança no Judiciário que no Congresso

STF (Supremo Tribunal Federal) tem a confiança de 38% dos entrevistados, enquanto 17% acreditam no Congresso Nacional. Já o governo federal tem a confiança de 37%, segundo o levantamento.

Dentro do sistema judiciário, polícias lideram em nível de confiança da população, com 52%. O indicador é maior do que o atribuído a juízes e desembargadores (47%), Justiça Eleitoral (46%) e Ministério Público Federal (43%).

Forças Armadas têm confiança de 58% da população. É mais do que igrejas (55%), imprensa (35%) e partidos políticos (13%). Por outro lado, 59% acreditam que Brasil viveu risco de golpe de Estado. Uma investigação da Polícia Federal indicou que militares estiveram envolvidos em uma tentativa de golpe em 2022.

Democracia é um processo em construção permanente, e ouvir o que a população pensa sobre ela ajuda com certeza na caminhada

Antonio Lavareda, coordenador da pesquisa e representante do Ipespe

Desigualdades no acesso a educação (30%), saúde (21%) e segurança (13%) são vistas como principais desafios a ser enfrentados. Essas prioridades variam de acordo com segmento da população. Para 37% dos entrevistados com renda superior a cinco salários mínimos, por exemplo, educação é prioridade. Já a violência é o principal problema para 18% dos jovens entre 16 e 24 anos.