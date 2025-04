Dow alerta para pressão sobre lucros devido à incerteza tarifária

Por Mrinalika Roy

(Reuters) - A empresa de produtos químicos Dow Inc disse nesta quinta-feira que espera uma pressão prolongada sobre os lucros, já que a incerteza das políticas comerciais erráticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumenta a volatilidade macroeconômica.

Juntamente com outras empresas químicas, a Dow tem enfrentado dificuldades com o aumento dos custos de matéria-prima e energia, bem como com a fraca demanda e os preços de seus produtos, especialmente em mercados como o europeu.

"Nosso setor está passando por um dos ciclos de baixa mais prolongados das últimas décadas", disse o presidente-executivo da empresa, Jim Fitterling, em uma reunião após a divulgação dos resultados.

"Agora, com a incerteza sobre onde as tarifas vão chegar, com o impacto que isso está tendo sobre a demanda, isso está impulsionando nossa perspectiva de queda (nos lucros) por mais tempo."

A empresa disse que espera ver atrasos nas decisões de compra e investimento dos consumidores e das empresas até que as negociações sobre as tarifas sejam finalizadas, embora cerca de 95% de seus volumes de comércio na América do Norte estejam em conformidade com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá.

A Dow disse na quinta-feira que também estava tomando outras medidas para reduzir custos e aumentar a competitividade, incluindo a ampliação da análise de seus ativos europeus e o adiamento da construção de seu projeto em Alberta.

Como parte da revisão ampliada, a Dow identificou três ativos iniciais -- dois na Alemanha e um no Reino Unido -- que, segundo ela, exigirão medidas adicionais, incluindo a inatividade ou o desligamento completo.

A empresa espera concluir a análise até o meio do ano, disse a Dow.

A empresa também está adiando a construção de seu projeto Path2Zero em Alberta, Canadá, até que as condições de mercado melhorem. Como resultado, a empresa espera que o total de investimentos para 2025 seja de US$2,5 bilhões, em comparação com seu plano original de US$3,5 bilhões.

A Dow também enfrentou preços mais baixos e custos de insumos mais altos no trimestre relatado, embora o crescimento do volume a tenha ajudado a registrar um lucro surpreendente de 2 centavos de dólar por ação. Os analistas esperavam um prejuízo ajustado de 1 centavo por ação, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Mrinalika Roy, em Bengaluru)