Ibovespa avança com apoio de Vale e balanços em foco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quinta-feira, voltando a flertar com os 133 mil pontos, tendo as ações da Vale entre os principais suportes antes da divulgação do balanço de primeiro trimestre da mineradora após o fechamento.

Resultados corporativos da safra do primeiro trimestre no Brasil também ocupavam as atenções, com Usiminas entre os destaques negativos mesmo após lucro acima do esperado, enquanto Hypera era destaque positivo após afirmar que espera antecipar a conclusão do processo de otimização de capital de giro.

Às 11h55, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,61%, a 133.023,6 pontos, buscando o quarto pregão seguido de alta. Na máxima até o momento, chegou a 133.316,37 pontos. O volume financeiro somava R$6,63 bilhões.

Em Nova York, o S&P 500 mostrava acréscimo de 1,17%, com investidores analisando resultados corporativos divergentes e atentos ao noticiário envolvendo guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Na visão da analista sênior Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, sentimento positivo nos mercados permanece frágil devido a comentários conflitantes. "De concreto, continua o 'show' de Trump", afirmou em comentário a clientes.

Na quarta-feira, a Casa Branca indicou que está aberta a reduzir as tarifas abrangentes sobre a China, e o presidente Donald Trump recuou em seus ataques ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fazendo com que os índices subissem.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, porém, disse que uma medida para reduzir as tarifas não será tomada unilateralmente, enquanto a China afirmou que os EUA deveriam suspender todas as medidas tarifárias unilaterais se "realmente" quiserem acordo.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 1,27%, tendo no radar resultado do primeiro trimestre no final do dia. Previsões compiladas pela LSEG aponta Ebitda de US$3,17 bilhões. Na China, os futuros do minério de ferro recuaram com perspectiva de maior oferta. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechando em baixa de 0,28%, a 720,5 iuanes (US$98,76) a tonelada.

- HYPERA ON subia 6,04% após balanço do primeiro trimestre com prejuízo líquido das operações continuadas de R$138,8 milhões, com menores receitas no período em meio à aceleração de sua estratégia para otimizar capital de giro. O grupo farmacêutico, porém, disse que espera antecipar a conclusão do processo de otimização de capital de giro para o início do segundo trimestre.

- USIMINAS PNA caía 5,77%, abandonando os ganhos da abertura (+7,76%), após a maior produtora de aços planos do Brasil reportar lucro líquido de R$337 milhões no primeiro trimestre, acima do esperado por analistas. A companhia afirmou que espera um cenário de "estabilidade" para o atual trimestre ante os três primeiros meses do ano. Na véspera, as ações fecharam em alta de 6,3%, completando quatro pregões no azul.

- MAGAZINE LUIZA ON disparava 7,97%, endossada pelo alívio das taxas dos contratos de DI em meio à queda do dólar ante o real, o que apoiava o setor como um todo. O índice de consumo da B3 avançava 0,7%, tendo também entre os destaques GPA ON, em alta de 5,68%, e LOJAS RENNER ON, com acréscimo de 4,46%,

- AZUL PN recuava 4,14%, após o tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidir analisar o acordo de compartilhamento de voos iniciado em meados do ano passado pelas entre a companhia e a Gol. GOL PN, que não está no Ibovespa, mostrava estabilidade. O conselho de administração da Azul também aprovou aumento do capital social da companhia a R$7,1 bilhões. A empresa ainda divulgou dados de passageiros transportados no primeiro trimestre.

- SUZANO ON cedia 1,43%, em meio ao declínio do dólar e notícias sobre interesse da companhia em aquisições. Fontes afirmaram à Reuters que a Suzano está entre as empresas finalistas no processo de venda dos negócios internacionais de papel tissue da Kimberly-Clark. Em paralelo, reportagem do Valor Econômico, diz que a Suzano avalia ativos de celulose da International Paper (IP) na América do Norte.

- PETROBRAS PN recuava 1,21%, conforme os preços do petróleo no exterior se afastavam das máximas. O barril de Brent subia 0,11%, a US$66,19, após ter marcado US$67,02 na máxima mais cedo. O noticiário da estatal também incluía autorização do conselho de administração para acordo com a subsidiária da Unigel, Proquigel, para a retomada de operações em fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,79%, acompanhado por BRADESCO PN, que avançava 1,06%, e SANTANDER BRASIL UNIT, em alta de 1,37%, enquanto BANCO DO BRASIL ON era negociado em baixa de 2,5% e BTG PACTUAL UNIT tinha variação positiva de 0,06%.