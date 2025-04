Hidrelétrica de Belo Monte avalia possibilidade de construção de nova barragem

SÃO PAULO (Reuters) - A usina hidrelétrica de Belo Monte começou a estudar a possibilidade de construir nova barragem no rio Xingu para aumentar seu potencial de geração ao longo do ano, segundo reportagens publicadas na imprensa baseadas em falas do presidente da Norte Energia, concessionária do empreendimento.

A assessoria da Norte Energia confirmou que o tema foi tratado pelo executivo Paulo Roberto Pinto, em conversa com jornalistas em Altamira (PA).

Segundo a matéria da AgênciaInfra, a eventual barragem não seria projetada para abrigar máquinas e geradores, mas teria como objetivo a formação de um reservatório acumulador de água.

Maior hidrelétrica totalmente brasileira, com 11,2 gigawatts (GW) de capacidade instalada, Belo Monte opera a fio d'água: por não ter reservatório de acumulação, sua geração segue a sazonalidade das vazões do rio Xingu, produzindo muita energia durante o período chuvoso do ano e pouca durante o período seco.

A matéria da AgênciaInfra diz ainda que, segundo o presidente da Norte Energia, a ideia seria buscar uma alternativa de barragem viável do ponto de vista ambiental e social, sem envolver área indígena ou de pescadores.

O projeto de Belo Monte, aprovado em mandato anterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gera até hoje controvérsias, com ambientalistas criticando seus impactos no rio Xingu e para populações locais, pesca e outras atividades.

(Por Letícia Fucuchima)