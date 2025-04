Trump acusa Harvard de ser 'antissemita' e uma 'ameaça à democracia'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Harvard, nesta quinta-feira (24), chamando-a de "instituição de extrema esquerda e antissemita", enquanto a prestigiosa universidade americana luta na justiça contra o congelamento de verbas imposto pelo seu governo.

"Este lugar é um desastre liberal", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social, reclamando também que estudantes "do mundo todo que querem destruir nosso país" foram admitidos na universidade.

Na sua mensagem, o magnata republicano afirmou que "Harvard é uma ameaça à democracia" e exigiu a "demissão" de um advogado que trabalha para seu grupo empresarial - a Organização Trump - e que também representa a Harvard.

"De qualquer forma, não é muito bom, e espero que minha grande e magnífica empresa, agora administrada por meus filhos, se livre disso imediatamente", afirmou.

Embora não tenha divulgado seu nome, a mídia local acredita que seja William Burck, um advogado muito valorizado nos círculos republicanos e conselheiro da Organização Trump e que também foi encarregado por Harvard de defender a universidade perante a Casa Branca.

Harvard processou o governo Trump na segunda-feira pelo congelamento do financiamento federal, que ocorreu depois que a instituição se recusou a cumprir uma série de exigências da Casa Branca.

O mandatário critica as universidades, alegando que são focos de protestos progressistas, como no caso das manifestações pró-palestinas no conflito de Gaza.

No caso de Harvard, a Casa Branca busca níveis sem precedentes de controle governamental sobre o funcionamento interno da universidade mais antiga e rica do país.

