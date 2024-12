Braga Netto nega que tenha coordenado tentativa de golpe e assassinatos

Os advogados do general Braga Netto afirmaram que ele não teve acesso ao documento de planejamento de um golpe de Estado. Também refutaram que o cliente tratou do assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Os defensores negaram que Braga Netto fosse o coordenador da tentativa de intervenção militar. O general é um dos 37 indiciados pela PF (Polícia Federal). As investigações apontam o militar como chefe do grupo.

As declarações da defesa foram postadas pelo general em seu perfil no X nesta manhã. Ele usou a legenda da publicação da nota para se manifesta repetir que não tem participação com a tentativa de golpe de Estado.

Braga Netto foi ministro de Jair Bolsonaro, que seria o beneficiário final do golpe. O militar também concorreu a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e era apontado com um dos aliados mais fiéis.

O devido processo legal vai se sobrepor as narrativas,

Braga Netto no X

Assassinato e golpe

A PF revelou que golpistas recorreriam a execuções. Militares de elite, chamados de Kids Pretos, iriam assassinar o ministro Alexandre de Moraes e a chapa vencedora da eleição: Lula e Geraldo Alckmin.

A investigação chegou a descobrir que militares iniciaram a "missão" de matar Moraes. O plano foi interrompido porque a sessão do STF terminou mais cedo que o esperado no dia escolhido.

Outra suspeita que recai sobre Braga Netto é o vazamento da delação de Mauro Cid. Um documento com supostas respostas do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi encontrado na sala do assessor do general.

Na última semana, o pai do ajudante de ordens depôs sobre o assunto. Ele, que também é general, negou que tenha fornecido o conteúdo da delação a Braga Netto.

O cliente não tomou conhecimento do documento que tratou de suposto golpe e muito menos do planejamento de assassinar alguém,

Nota da defesa de Braga Netto